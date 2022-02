Żaryn: Wojna wywołana przez Rosję, to nie szaleństwo, tylko wyrachowana walka o pozycję

Wojna wywołana przez Rosję, to nie szaleństwo, tylko wyrachowana walka o pozycję; Putin realizuje zbrodniczy plan wpisany w walkę o strategiczne interesy Kremla - ocenił w rozmowie z PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Żaryn powiedział w niedzielę PAP, że Ukrainę dotyka brutalna agresja ze strony prezydenta Rosji Władimira Putina, ale nie jest to szaleństwo, tylko strategia, w której nie liczy się z nikim i niczym, by odbudować imperialną pozycję Moskwy. Jak dodał, Rosja musi zostać zatrzymana, bo inaczej ten imperializm będzie brał na cel kolejne ofiary.

"Putin atakując Ukrainę realizuje zbrodniczy plan, który wpisuje się w walkę o strategiczne interesy Kremla. Mamy do czynienia z brutalną agresją, która w żadnej mierze nie wynika z szaleństwa tylko wyrachowanej walki o pozycję Rosji" - powiedział PAP rzecznik. Podkreślił, że Putin od lat realizuje rosyjskie interesy nie licząc się ani z prawem międzynarodowym, ani interesami innych państw. "Jego polityka ma charakter typowo imperialny, jest wymierzona głównie w kraje, które zamierza wciągnąć w orbitę swoich wpływów. Ukraina ma tu kluczowe znaczenie" - mówił.

"Rozwój wydarzeń z ostatnich miesięcy sprawił, że perspektywa wciągnięcia Ukrainy w rosyjską strefę wpływów i zdominowania jej przez Rosję - środkami innymi niż zbrojna agresja - stała się dla Putina niepewna" - podkreślił Żaryn. Zaznaczył, że porozumienia mińskie, okupacja części wschodnich terenów Ukrainy i Krymu przestała być dla niego narzędziem wpływu na Ukrainę, który wymusiłby uległość wobec rosyjskich postulatów.

"Było wręcz odwrotnie. W ostatnim czasie Ukraina obrała jednoznacznie prozachodni kurs, a prezydent Wołodymyr Zełenski jasno dawał do zrozumienia, że będzie podążał w kierunku akcesji do NATO i UE, zacieśniając przy tym swoją współpracę z Zachodem" - przypomniał. "To z kolei doprowadziło do ograniczania rosyjskich interesów i stopniowego osłabiania m.in. prorosyjskich oligarchów" - dodał.

Według Żaryna "współpraca z Zachodem i aspiracje Ukrainy sprawiały, że Kijów realizował także - i miał to kontynuować - proces modernizacji kraju. W ten sposób Ukraina zbliżała się swoim suwerennym działaniem do struktur zachodnich, co oznaczało, że w kolejnych latach pozycja rosyjska w tym kraju byłaby coraz słabsza" - stwierdził. Według rzecznika istotnym ciosem dla Rosji - również z punktu widzenia propagandowego - stał się coraz szybszy rozwój gospodarczy Ukrainy.

"Dobre wyniki ekonomiczne Ukrainy są dla Putina ciosem wizerunkowym - jasno bowiem pokazują, że kraj, który wyzwolił się spod rosyjskiej dominacji i współpracuje z Zachodem może szybko rozwijać się i zapewniać swoim obywatelom coraz lepszy poziom życia" - zauważył.

"Dane jasno pokazują, że PKB Ukrainy od 2015 r. systematycznie i zdecydowanie rośnie. Jeśli ukraińska gospodarka nadal by się rozwijała, a Kijów doprowadziłby do europejskiej integracji, w Europie Wschodniej, na postsowieckim obszarze, powstałby duży i silny, prozachodni ośrodek gospodarczo-polityczny" - podkreślił Żaryn.

W jego ocenie taki rozwój wydarzeń mógłby z czasem zagrozić pozycji Kremla, ponieważ już zaczął osłabiać rosyjski wizerunek i usilnie tworzony potencjał "miękkiej siły" przez tzw. koncepcję rosyjskiego świata, czyli wspólnoty językowej i kulturowej na całym obszarze byłego "rosyjskiego imperium".

"Dla wymykania się Ukrainy spod obszaru wpływu Moskwy duże znaczenie miało również odcinanie się od wszelkich kanałów propagujących kremlowskie narracje. Rosyjskie media są przez Kijów blokowane, aby zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo informacyjne, a tym samym ograniczyć wpływ rosyjskiej dezinformacji na ukraińskie społeczeństwo" - przypomniał.

Według Żaryna te wszystkie czynniki wskazują, że trwająca szczegółowo zaplanowana i brutalnie prowadzona rosyjska inwazja na Ukrainę zapewne wynika kalkulacji przeprowadzonej z zimną krwią.

"Wygląda na to, że według Kremla wojna jest już jedynym sposobem, by osiągnąć założone cele i zdominować Ukrainę. Jako Zachód musimy wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski" - ocenił w rozmowie z PAP. "Rosja musi zostać zatrzymana. Inaczej jej imperializm będzie brał na cel kolejne ofiary" - podkreślił rzecznik.

Niedziela to czwarty dzień ataków Rosji na Ukrainę. Wojska rosyjskie weszły do Donbasu, próbują zająć Kijów, prowadzą ofensywę na wielu kierunkach, również z Białorusi. W miasta trafiają rakiety i ogień artyleryjski, również samoloty Federacji Rosyjskiej prowadzą naloty na cele w całym kraju, m.in. lotniska i bazy wojskowe.