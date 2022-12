Żaryn: wsparcie Zachodu dla Ukrainy jest dziś w interesie całej Europy

Wsparcie Zachodu dla Ukrainy jest dziś w interesie Ukrainy, ale i całej Europy - ocenił w piątek pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn. Dodał, że bez zatrzymania rosyjskiej agresji czekają nas lata bardzo trudnej sytuacji w Europie.

"Wspieranie Ukrainy to nie wymysł czy fanaberia. Dziś powinno to być jasne dla każdego - bez zatrzymania rosyjskiej agresji czekają nas lata bardzo trudnej sytuacji w Europie. Ukraina rządzona z Kremla to zagrożenie dla Polski i regionu" - napisał w piątek na Twitterze Stanisław Żaryn.

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP podkreślił, że wsparcie Zachodu dla Ukrainy jest dziś w interesie zarówno Ukrainy, jak i całej Europy. "Rosyjski imperializm ma większe apetyty niż Ukraina. Z czasem kolejny kraj stanie się ofiarą rosyjskiej napaści. Chyba że Zachód zmusi Rosję do porzucenia tej drogi…" - napisał.

Piątek jest 289. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie.