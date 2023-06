Elity Rosji i rosyjskie społeczeństwo oczekują kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie; ostatnie wydarzenia w Rosji nie dotyczyły tego, czy kontynuować wojnę - ocenił zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Według Żaryna podłożem niedzielnych wydarzeń w Rosji były relacje Grupy Wagnera z armią rosyjską oraz sposób prowadzenia działań wojennych.

"W systemie autorytarnym opartym na Putinie +bunt Prigożina+ może jednak skutkować poważnymi procesami - w świecie wojskowym i politycznym. Działania J. Prigożyna mogą mieć także poważniejsze skutki dla agresji na Ukraine" - napisał w niedzielę na Twiiterze zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Podkreślił, że będzie to zależało m.in. od skali problemów Rosji na froncie, w tym destabilizacji szlaków logistycznych, skali fermentu wśród żołnierzy i struktur rosyjskich, stopnia ośmieszenia Putina wśród elit, a także planu Ukrainy wykorzystania obecnej sytuacji. "Pytaniem otwartym pozostaje, jak Kreml wykorzysta zaistniałą sytuację do swoich celów" - zauważył Żaryn.

Dodał, że tu możliwości są różne - wzmocnienie reżimu wojennego w Rosji, przejęcie zasobów Grupy Wagnera, próba silnego ataku na Ukrainę, czy próba podjęcia działań eskalujących wobec NATO.

"Zachód musi być czujny. Polskie służby na bieżąco monitorują sytuację" - zaznaczył Żaryn.

W piątek właściciel najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn stwierdził, że oddziały rosyjskiej regularnej armii zaatakowały obóz jego bojowników, powodując liczne ofiary. Zapowiedział "przywrócenie sprawiedliwości" w armii i domagał się odsunięcia od władzy skonfliktowanego z nim ministra obrony Siergieja Szojgu. Wagnerowcy opanowali sztab Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem, a następnie skierowali swoje siły na Moskwę.

Jednak po upływie doby, w sobotę wieczorem, Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem negocjacji białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, prowadzonych w porozumieniu z Władimirem Putinem.