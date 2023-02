Żaryn: wzrasta aktywność informacyjna Rosji przeciwko Polsce i Zachodowi

Wzrasta aktywność informacyjna Rosji przeciwko Polsce i Zachodowi. Rosja kształtuje fałszywy obraz wojny przeciwko Ukrainie, a poprzez próby destabilizacji i sianie chaosu stara się osłabić wsparcie świata dla Ukrainy - ocenił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

W sobotnim wpisie na Twitterze Żaryn podał, że "w polskiej infosferze zidentyfikowano wyraźny wzrost aktywności Federacji Rosyjskiej w zakresie inspirowania ruchów pacyfistycznych". "Aktywność tych środowisk jest zbieżna z celami rosyjskiej propagandy, polegającymi na zastraszaniu i osłabianiu gotowości do pomocy Ukrainie" - dodał.

Wyjaśnił, że "aktywność środowisk +pacyfistycznych+ ma wiele form - od działań agitacyjnych, przez wezwania do pokoju czy apele o niewciąganie Polski do wojny". "Przypisuje się też NATO, że prowadzi na Ukrainie konflikt zastępczy z Rosją i jest odpowiedzialne za toczącą się wojnę" - dodał.

Podkreślił, że "Kreml intensywnie prowadzi operacje psychologiczno-informacyjne wymierzone w postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej - dąży do przedstawienia RP jako państwa uprawiającego agresywną i destabilizującą politykę międzynarodową, która bezpośrednio zagraża Federacji Rosyjskiej".

"Jedna z wiodących narracji mówi o rzekomo imperialnej polityce Polski, objawiającej się planami aneksji zachodniej Ukrainy i części ziem Białorusi, co według propagandy ma być preludium do dalszej ekspansji, sięgającej Federacji Rosyjskiej. Narracja ta ma m.in. destabilizować relacje PL-UA" - wskazał pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

Zauważył, że "propaganda Kremla coraz częściej przedstawia RP jako państwo odpowiedzialne za problemy Zachodu i prowadzące nieakceptowalną dla NATO politykę". "Działania te stanowią próbę wizerunkowej separacji Polski od pozostałych sojuszników oraz obniżenia wiarygodności Polski" - ocenił.

Dodał, że "działania takie wzmocnił w ostatnich dniach komentarz D. Miedwiediewa, który sugerował, że cześć państw Europy mogłaby się +obejść bez USA+". "Przekaz ten jest formą miękkiej presji na Zachód, by przestał angażować się w działania uniemożliwiające +normalizację+ stosunków z Rosją. Rosja kontynuuje przekaz o polskich najemnikach na Ukrainie, których oskarża o mordy, gwałty czy dokonywanie egzekucji ukraińskich żołnierzy na tyłach linii frontu. Wykorzystuje też przekazywanie przez Polskę czołgów i uzbrojenia do dezinformacji na temat rzekomych planów aneksji Ukrainy" - napisał Żaryn.

Wskazał, że "także reżim białoruski kontynuuje operacje wymierzone w Polskę". "Aktywność ta jest skorelowana z działaniami Federacji Rosyjskiej, a propaganda kształtuje wizerunek Białorusi jako państwa zagrożonego ofensywnymi planami Warszawy, prowokacjami oraz planami destabilizacji Białorusi" - podał.

Przekazał, że "do kolportowania tych tez Mińsk użył m.in. tematu zamknięcia przez Polskę przejścia granicznego w Bobrownikach". "Propaganda Rosji i Białorusi sugerowała, że to wstęp do planowanej rzekomo inwazji Polski na Białoruś" - napisał.

Zwrócił uwagę także, że "chińska propaganda utrzymuje aktywność na rzecz walki z USA". "Kanały propagandowe wskazują USA jako czynnik sprawczy kryzysu na rynku energii czy problemów gospodarczych Zachodu. Natomiast polityka Federacji Rosyjskiej w optyce chińskiej propagandy jest przedstawiona jako reaktywna w stosunku do postępowania USA i świata Zachodu" - wskazał.

Podkreślił, że "w najbliższym czasie aktywność rosyjskiej propagandy będzie ściśle związana z planem działań militarnych przeciwko Ukrainie".