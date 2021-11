Żaryn: z Mińska odleciał samolot z cudzoziemcami

Z Mińska odleciał samolot z cudzoziemcami , którzy zostali oszukani przez Białoruś. Wrócili do domu. Lot do Iraku to szansa dla Irakijczyków, którzy wpadli w białoruską pułapkę - poinformował w piątek na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, przekazując informocję o cudzoziemcach, powołał się na białoruski kanał nexta.tv, który za pośrednictwem Twittera, opublikował nagranie z Mińska. Widać na nim grupę ludzi, którzy na mińskim lotnisku oczekują na samolot.

Białoruski kanał poinformował o "430 migrantach, którzy wrócili do domu".

W piątek Straż Graniczna przekazała, że minionej doby doszło do 255 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, w tym "dwie duże grupy próbowały siłowo przekroczyć granicę - jedna liczyła 500, a druga 50 cudzoziemców".

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 34 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 6 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.