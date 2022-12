Żaryn: zastraszające Ukrainę działania - takie jak ostatnie przesyłki - są w interesie Rosji

Zastraszające Ukrainę działania - takie jak ostatnie drastyczne przesyłki do przedstawicielstw tego kraju - są w interesie Rosji - powiedział PAP zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

W czwartek do konsulatu Ukrainy w Warszawie wpłynęła przesyłka, która zaniepokoiła pracowników, policja wykluczyła jednak zagrożenie. Przesyłki miały też dotrzeć do konsulatu w Krakowie i warszawskiej ambasady Ukrainy.

"Te doniesienia sugerują próbę zastraszania strony ukraińskiej. Mamy sygnały o tym, że do różnych placówek ukraińskich, w różnych państwach Europy zostały przesłane paczki, których zawartość znamy dobrze z filmów mafijnych" - powiedział PAP Żaryn.

"Widać wyraźnie, że takie zastraszające Ukrainę działania są w interesie Rosji" - ocenił minister w KPRM.

"Oczywiście takie działania będą badane - w Polsce zajmuje się tym policja - ale wygląda to na próbę zastraszenia strony ukraińskiej, sparaliżowania działań dyplomatycznych podejmowanych na terenie Europy" - wskazał.

Dodał, że o groźnych przesyłkach, które trafiły w Hiszpanii do różnych miejsc związanych z państwem ukraińskim, czy do agend NATO słyszeliśmy w ostatnich dniach.

"Widać wyraźnie, że Rosja może w ten sposób właśnie grać na destabilizowanie tych państw, które wspierają Ukrainę i samych działań ukraińskich" - ocenił sekretarz stanu w KPRM.

"Z informacji, które do mnie dotarły wynika, że te przesyłki, które dotarły do konsulatów i ambasady Ukrainy zostały nadane spoza naszego kraju, a zatem raczej mówimy o pewnej skoordynowanej akcji celowej, po to, by siać chaos, czy próbować zastraszać stronę ukraińską, ale również realnie destabilizować możliwość pracy dyplomatycznej strony ukraińskiej" - ocenił.

O tym, że ambasady i konsulaty Ukrainy w sześciu krajach otrzymały zakrwawione przesyłki poinformował w piątek na Facebooku rzecznik MSZ w Kijowie Ołeh Nikołenko.

"Po zamachu terrorystycznym w Hiszpanii do ambasady na Węgrzech, w Holandii, Polsce, Chorwacji, Włoszech, konsulatów generalnych w Neapolu i Krakowie, konsulatu w Brnie przyszły zakrwawione przesyłki. W przesyłkach znajdowały się oczy zwierząt" - napisał rzecznik MSZ w Kijowie.

Jak dodał, przesyłki były przesiąknięte "substancją o charakterystycznym kolorze" i miały charakterystyczny zapach. "Analizujemy sens tej wiadomości" - podkreślił rzecznik.

We wpisie przekazał także, że zdewastowano wejście do mieszkania ambasadora w Watykanie, a ambasada w Kazachstanie otrzymała fałszywe zawiadomienie o podłożonym ładunku wybuchowym. Ambasada Ukrainy w USA dostała natomiast list z kserokopią krytycznego pod adresem Ukrainy artykułu. Tak jak większość innych kopert ten list przysłano z terytorium jednego z europejskich krajów - dodał rzecznik.