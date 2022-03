Żaryn: zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę towarzyszą działania na polu propagandowym i dezinformacyjnym

Zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę towarzyszą systematyczne działania Kremla na polu propagandowym i dezinformacyjnym - podkreślił rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych zaznaczył, że Rosja otwarcie kłamie na temat wojny na Ukrainie. "Swoimi przekazami próbuje infekować światową opinię publiczną, choć znaczna część treści adresowana jest do odbiorców w Rosji. Celem działań informacyjnych jest prezentowanie fałszywego obrazu wojny przeciwko Ukrainie, ale także uniknięcie pytań o ofiary wśród rosyjskich żołnierzy oraz napięć w społeczeństwie, które coraz mocniej odczuwa ekonomiczne skutki rosyjskiej wojny" - ocenił Stanisław Żaryn.

Wskazał, że dotychczas identyfikowane kłamstwa na temat wojny na Ukrainie, które Rosja kolportuje, opierają się m.in. na narracji o tym, że Rosja prowadzi "operację wojskową" przeciwko "nazistom, którzy terroryzują Ukrainę" oraz rosyjskie działania są wymierzone jedynie w cele wojskowe.

"Kłamstwa te są kolportowane przez rosyjskie media, polityków i instytucje publiczne, w tym rosyjskie ambasady na całym świecie. Nad kampaniami mającymi dezinformować opinię publiczną czuwają służby specjalne. Aby podnieść ich skuteczność, Kreml odcina swoich obywateli od alternatywnych źródeł informacji - rosyjskich mediów niezależnych oraz mediów zagranicznych, i drastycznie zaostrza cenzurę" - zaznaczył.

Przekazał też, że stałym celem rosyjskich działań informacyjnych jest także Polska. "Po rozpętaniu przez Putina wojny na Ukrainie dotychczasowe, wymierzone w nasz kraj, wrogie linie narracyjne kremlowskiej propagandy zostały poszerzone o kolejne kłamstwa, mówiące m.in. o tym, że: polski rząd cynicznie wykorzystuje sytuację, by zyskać na znaczeniu w polityce międzynarodowej, Polska jest +rusofobiczna+ i nastawia Zachód przeciwko Rosji oraz Polska ma wrogie plany wobec Ukrainy i chce zająć jej zachodnie terytoria" - wyliczył.

"Agresywne działania propagandowe i dezinformacyjne są nieodłącznym elementem konfliktów wszczynanych przez Rosję. Historia pokazuje, że Kreml, prowadząc imperialną politykę wymierzoną w kolejne państwa i narody, dba o to, by prezentować się jako mediator, kraj niosący pokój, rozwiązujący problemy i napięcia. Moskwa za wszelką cenę chce unikać przypisania jej wizerunku agresora, sprawcy i napastnika. Dlatego wielką wagę władze rosyjskie przykładają do działań dezinformacyjnych. Nad nimi czuwają najważniejsi rosyjscy urzędnicy oraz agresywne rosyjskie służby specjalne" - dodał Żaryn.