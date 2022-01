Zarząd Krajowy Nowej Lewicy rozwiązał dotychczasową strukturę partii w Lubuskiem i powołał nową

Zarząd Krajowy Nowej Lewicy rozwiązał dotychczasową strukturę partii w woj. lubuskim i powołał nową - przekazał PAP sekretarz generalny Nowej Lewicy Marcin Kulasek. Sprawa związana jest z wyborami współprzewodniczącego ugrupowania w województwie, które - zdaniem zarządu - odbyły sie niezgodnie ze statutem.

W piątek w Będzinie (woj. śląskie) po raz pierwszy zebrał się wybrany w grudniu ub.r. Zarząd Krajowy Nowej Lewicy. Wśród tematów znalazł się wątek wyborów regionalnych w Lubuskiem, gdzie w listopadzie ub.r. współprzewodniczącym został poseł Bogusław Wontor, natomiast drugie stanowisko współprzewodniczącego nie zostało obsadzone, gdyż na kongresie w Zielonej Górze byli tylko delegaci frakcji SLD, a zabrakło delegatów Wiosny.

Sekretarz generalny Nowej Lewicy poinformował PAP, że decyzją zarządu została rozwiązana organizacja lubuska. "Powodem był fakt, że wybory kongres odbył się niezgodnie ze statutem (odbył się z udziałem tylko jednej frakcji - PAP), jako jedyny ze zjazdów wojewódzkich i musieliśmy jako zarząd zareagować" - podał Kulasek.

Podkreślił, że wszyscy członkowie zarządu Nowej Lewicy głosowali za rozwiązaniem lubuskiej struktury. Jednocześnie powołano nową organizację wojewódzką partii.

"Został powołany pełnomocnik zarządu do spraw przeprowadzenia nowego kongresu, zgodnie ze statutem. Został nim członek zarządu krajowego Nowej Lewicy i członek zarządu sejmiku województwa lubuskiego, były poseł i były prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak" - przekazał Kulasek.

Jędrzejczak, zgodnie z uchwałą zarządu, będzie wykonywał zadania i kompetencje władz wojewódzkich organizacji do czasu przeprowadzenia nowego kongresu.

Wontor odnosząc się do rozwiązania lokalnej struktury partii powiedział PAP, że "każde gremium czy każda osoba, która ma możliwości decyzyjne, może powiedzieć, że w dzień jest noc, a w nocy jest dzień", a całą sprawę nazwał "tragikomedią".

"Rozmawiałem z wieloma profesorami, mam też ekspertyzy i opinie prawne profesorów, którzy pracują dla kancelarii premiera, prezydenta i Sejmu, i wszystkie są jednoznaczne: rozwiązania struktur z powodu podważania kongresu nie powinno być" - powiedział.

Według Wontora, działania zarządu mają prowadzić do jego marginalizacji. "Były podejmowane próby przekonania działaczy, by stanęli przeciwko mnie, a ja zostałem prawie jednogłośnie wybrany przewodniczącym w województwie" - powiedział Wontor i zapewniał, że w organizacji w Lubuskiem nie działo się źle, miała najlepsze wyniki na tle innych regionów i współrządzi w województwie. "Do tego doprowadził ten zarząd, który Czarzasty ze swoim układem kolesiowskim rozwiązuje" - ocenił.

Wontor zapowiedział też, że odwoła się do sądu i liczy, że ten merytorycznie rozpatrzy sprawę.