Zarząd Polski 2050 przyjął uchwałę o uznaniu Federacji Rosyjskiej za państwo wspierające terroryzm

Zarząd Polaki 2050 przyjął uchwałę o uznaniu Federacji Rosyjskiej za państwo wspierające terroryzm. Szkoda, że wczoraj zabrakło na to zgody w polskim Sejmie - mówił w piątek wiceprzewodniczący partii Polska 2050 Michał Kobosko.

W Sejmie nie odbyło się w czwartek głosowanie nad uchwałą o uznaniu Rosji za państwo wspierające terroryzm.

"Dzisiaj zrobiliśmy to, czego niestety wczoraj nie zrobił Sejm. Przyjęliśmy uchwałę zarządu naszej partii o uznaniu Federacji Rosyjskiej za państwo wspierające terroryzm" - poinformował w piątek wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko na konferencji prasowej z przedstawicielami zarządu partii i koła parlamentarnego Polski 2050. "Szkoda, że wczoraj zabrakło na to zgody w polskim Sejmie" - dodał.

Kobosko podkreślał, że cała wspólnota międzynarodowa powinna zgodzić się z tym, że Federacja Rosyjska prowadzi działania o masowym charakterze terrorystycznym. Zaznaczał, że zbrodnie wojenne, które odbywają się na Ukrainie od lutego br. powinny być potępione przez całą wspólnotę międzynarodową.

Zwracał uwagę, że ataki rosyjskie na infrastrukturę krytyczną Ukrainy to działania obliczone na wyniszczanie narodu ukraińskiego. Podkreślał, że te masowe akty terroru mają zmierzać do tego, by Ukraińcy nie mieli tej zimy prądu, wody i ogrzewania.

Poseł Paweł Zalewski mówił, że wojna za naszą wschodnią granica wymaga olbrzymiej odpowiedzialności od rządu polskiego, która spowoduje, że Polacy wobec agresji rosyjskiej będą zjednoczeni. "Jedność jest siłą wobec Kremla, to jest siła wobec której Kreml jest bezradny" - przekonywał.

Wskazał, że wypracowana jedność została w czwartek w Sejmie zniszczona przez PiS. "To jest skrajnie nieodpowiedzialne" - ocenił. Podkreślił, że w wyniku działań PiS, w tym również marszałek Sejmu Elżbietę Witek, która odmówiła dalszego procedowania uchwały, doszło do "kompromitacji". "Kompromitacja rządu, który okazał się niezdolny do tego, by prowadzić polski naród w tak trudnym momencie. Jedynym, kto może cieszyć się z tej sytuacji, jest Władimir Putin i jego autorytarny rząd" - oświadczył.

W czwartek Sejm miał głosować nad uchwałą uznającą Rosję za państwo wspierające terroryzm. Przed głosowaniem nad przyjęciem uchwały opozycja złożyła wniosek o odroczenie obrad w związku ze zgłoszoną poprawką.

"Federacja Rosyjska jest bezpośrednio odpowiedzialna za zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych (lot MH17) w lipcu 2014 r., kiedy to zginęło 298 pasażerów i członków załogi, oraz za katastrofę samolotu polskich sił powietrznych (lot 101) w Smoleńsku (Rosja) w kwietniu 2010 r., w której zginęło 96 osób znajdujących się na pokładzie, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński, urzędnicy polskiego rządu, wysocy rangą dowódcy wojsk polskiego i NATO oraz członkowie polskiego parlamentu" - głosi poprawka.

Poseł sprawozdawca komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal (KO) ocenił, że poprawka "burzy kompromis" wypracowany w komisji.

Wniosek o odroczenie obrad przepadł i Sejm przystąpił do głosowania nad niezwłocznym przystąpieniem do rozpatrzenia uchwały, który został przyjęty. Następnie odbyło się głosowanie nad poprawką do uchwały. Głosowało 226 posłów, 225 było za, nikt nie był przeciw, jeden się wstrzymał od głosu. Opozycja nie wzięła udziału w głosowaniu, w związku z tym nie było kworum. "Nie możemy głosować uchwały ponieważ państwo wyciągnęliście karty i nie ma rozstrzygnięcia" - poinformowała marszałek Sejmu marszałek Elżbieta Witek.

Posłowie opozycji domagali się głosowania nad projektem przyjętym w pracach komisji, z ław opozycja rozlegały się okrzyki: "ruski agent". Marszałek Sejmu uznała, że to "jeden wielki skandal" i zarządziła przejście do kolejnych głosowań.