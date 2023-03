Zarząd Zieleni Miejskiej: w Krakowie zaczyna brakować gruntów pod zalesienia

W Krakowie zaczyna brakować gruntów pod zalesienia – powiedziała PAP Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Zdaniem aktywistów program zalesiania w praktyce polega głównie na wpisywaniu istniejących już terenów zadrzewionych do ewidencji jako lasy.

"Powiatowy Program Zwiększania Lesistości Miasta Krakowa jest cały czas realizowany" - podkreśliła Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.

Według przedstawionych przez nią danych od 2019 r. powierzchnia lasów w mieście rocznie zwiększa się średnio o ok. 50 hektarów - w 2019 r. wynosiła prawie 1380 ha, a w 2023 r. - ponad 1570 ha.

W tym roku ZZM planuje posadzić 15 tys. sadzonek. "Zaczyna brakować gruntów pod zalesienia, ale podejmujemy działania związane z wykupem nowych gruntów na ten cel" - powiedziała Mikolaszek i podkreśliła, że cały czas trwa "ujawnianie lasów na powierzchniach już zadrzewionych, które przyrodniczo są lasem, natomiast nie są nim jeszcze formalnie".

"Program zalesiania Krakowa nie jest realizowany. To program szumnie przyjęty przez radę miasta, w wyniku którego powierzchnia lasów miała się zwiększyć z 4 do 8 proc. powierzchni. Jego realizacja polega niestety na przekształcaniu istniejących już terenów leśnych i wpisywaniu ich do ewidencji jako lasy - 75 proc. realizacji tego programu na tym polega, tylko 25 proc. to realne nasadzenia" - ocenił Łukasz Maślona, reprezentujący aktywistów miejskich z grupy Funkcja Miasto. Również i jego zdaniem w Krakowie brakuje gruntów na sadzenie lasów, ale i - jak dodał - prezydent w budżecie miasta nie przeznacza odpowiednich środków finansowych na zmianę sytuacji.

Pracownica ZZM zwróciła uwagę m.in. na to, że udatność upraw leśnych wynosi 80-90 proc., a główną przyczyną obumierania sadzonek jest uszkodzenie ich przez zwierzynę. Sadzonki do zalesień są rodzimego pochodzenia i mają świadectwo pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego z właściwego dla miasta Krakowa regionu.

Według danych ZZM, w ramach programu zwiększania lesistości w Krakowie w latach 2018-2022 posadzono 282 tys. sztuk sadzonek na powierzchni 56 ha. Aby zwiększyć obszar leśny miasto m.in. w 2019 r. zakupiło od prywatnych właścicieli 15 ha lasu Borkowskiego, a w 2020 10-hektarowy las zwany Górką Pychowicką.

Kraków należy do miast z najmniejszym udziałem lasów - zajmują one ponad 4 proc. powierzchni, podczas gdy np. w Katowicach - ok. 40 proc., w Gdańsku - 17 proc., w Warszawie - 13 proc., we Wrocławiu - 7 proc. Krakowski magistrat zwraca uwagę, że na terenie miasta jest mało, w porównaniu do innych miast, Lasów Państwowych. W stolicy Małopolski ok. 270 ha to Lasy Państwowe, ok. 140 ha - prywatne, ponad 500 ha - lasy komunalne i Skarbu Państwa zarządzane przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Komunalny Las Wolski zajmuje kolejne 400 ha.

Poza leśnymi sadzonkami ZZM sadzi również drzewa w przestrzeni miejskiej pozaleśnej. Według danych miasta, średnio rocznie sadzonych jest ok. 3 tys. drzew, przy czym 3 - 3,5 proc. z nich zasycha. Od 2016 r., jak poinformował ZZM, sadzonych jest więcej drzew niż wycinanych.

Przyrodnicy uważają jednak, że te nasadzenia nie są właściwą kompensatą, ponieważ przelicznik stosowany przy wycince i nowych nasadzeniach powinien opierać się na mierze obwodów drzew. Nowo sadzone drzewa mają zaś od kilkunastu do 22 cm obwodu. "Jeżeli wytnie się drzewa o łącznym obwodzie pnia 500 cm, to powinno się posadzić drzewa o takim samym łącznym obwodzie. I to byłaby kompensata. Nowo posadzone drzewo o obwodzie 14 cm będzie prawdziwą kompensatą dopiero za 40 lat" - powiedział Mariusz Waszkiewicz, prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody.

Drzewa sadzone poza lasami w Krakowie pochodzą najczęściej - według informacji pracownicy ZZM - z Polski i z Czech. "Wykonawca ma nam dostarczyć wymagany materiał szkółkarski, w przypadku dużej partii drzew jednego gatunku prościej wykonawcy pozyskać tę ilość jednorodnego materiału z jednej dużej szkółki poza Polską niż szukać i dobierać jakościowo ten materiał w kilku polskich szkółkach" - dodała Aleksandra Mikolaszek.