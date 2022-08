Zastępca Komendanta Głównego PSP: Mam nadzieję, że w piątek polscy strażacy ruszą do działań ratowniczych

Plan jest taki, aby strażacy w czwartek dojechali do granicy niemiecko-francuskiej. Tam nocleg i mam nadzieję, że w piątek dotrzemy do miejsca koncentracji i być może z marszu udamy się do działań ratowniczych - powiedział w czwartek na antenie TVP Info zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk.

Zastępca KG Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztof Hejduk w czwartek był pytany na antenie TVP Info o szczegóły udziału polskich strażaków w gaszeniu pożarów we Francji. "37 misja międzynarodowa polskich strażaków. Dziś udajemy się do Francji" - przekazał nadbryg. Krzysztof Hejduk.

Dodał, że w środę w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności wpłynęło do Polski zapotrzebowanie z Francji na 4 moduły GFFFV, czyli moduły do gaszenia pożaru lasów, przy użyciu samochodów gaśniczych. Po uzgodnieniu z ministrem Maciejem Wąsikiem PSP zadysponowała 2 takie moduły.

Doprecyzował, że chodzi o moduł dolnośląski i zachodniopomorski. "Od wczoraj wieczora już się szykujemy. W tej chwili moduł zachodniopomorski oraz dolnośląski udaje się do miejsca koncentracji w okolice miasta Legnica, po odprawie udamy się w kierunku Bordeaux, gdzie jest punkt koncentracji we Francji już do działań ratowniczo-gaśniczych" - zaznaczył nadbryg. Krzysztof Hejduk.

Zastępca Komendanta Głównego PSP podkreślił, że dwa tygodnie temu wraz z polską policją, strażacy przy użyciu śmigłowca gasili pożar w Czechach. "Tym razem udajemy się samochodami żeby tam przy użyciu samochodów pomóc francuskim strażakom w gaszeniu pożarów" - stwierdził nadbryg. Krzysztof Hejduk

Podkreślił, że we Francji polscy strażacy będą mieli trochę inne zadania niż w Czechach. "Wiemy, że pali się ok. 6 tys. hektarów lasów na południu Bordeaux. Kilka tys. mieszkańców zostało ewakuowanych. Na miejscu dowiemy się, które odcinki zostaną poddane do naszych działań" - powiedział Hejduk.

Zaznaczył, że moduł dolnośląski uczestniczył w misji w Grecji, natomiast moduł zachodniopomorski brał udział w gaszeniu pożarów w Szwecji. "To są najbardziej doświadczeni strażacy. Niesamowite doświadczenie" - podkreślił.

"Jesteśmy w drodze - moduł zachodniopomorski udaje się do Legnicy" - powiedział zastępca KG PSP.

Jak wskazał nadbryg. Krzysztof Hejduk, plan jest taki, aby w czwartek dojechać na granicę niemiecko-francuską. "Tam nocleg i w piątek dotrzemy do miejsca koncentracji i być może z marszu udamy się do działań ratowniczych" - przekazał Hejduk.

"Jest decyzja o 10-dniowej misji, do 21 sierpnia, do przyszłej niedzieli. Natomiast jeżeli będzie taka potrzeba i zapotrzebowanie ze strony francuskiej to będziemy uzgadniać z panem ministrem co dalej" - stwierdził.

Dodał, że wszystko będzie zależało od pogody we Francji. "Obserwujemy to, że te warunki nie będą sprzyjały nam przy gaszeniu pożarów, bo idą upały wiec sytuacja może być rozwojowa" - podkreślił nadbryg. Krzysztof Hejduk.

MSWiA podało w czwartek, że do akcji ratowniczo-gaśniczej we Francji skierowano 146 strażaków i 49 samochodów ratowniczo-gaśniczych.