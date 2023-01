Zastępca szefa PSP: docieramy do mieszkania, w którym powinny znajdować się poszukiwane matka i córka

W tej chwili docieramy do mieszkania, w którym powinny znajdować się dwie poszukiwane osoby, prawdopodobnie matka i córka - poinformował zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Arkadiusz Przybyła.

Do wybuchu w budynku plebani przy ul. Biskupa Herberta Bednorza w Katowicach-Szopienicach doszło w piątek ok. godzin 8.30. 7 osób zostało ewakuowanych, czworo z nich przebywa w szpitalu; dwie osoby są poszukiwane.

Jak przekazał na piątkowym briefingu zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Arkadiusz Przybyła, w kamienicy było zameldowanych siedem osób. "Szukamy dwóch pań, które są tu zameldowane, prawdopodobnie matka i córka. Od wikariusza wiemy, że były dwie dodatkowe osoby, stąd dziewięć osób - siedem zostało ewakuowanych" - przekazał Przybyła.

Dodał, że strażacy cegła, po cegle docierają do mieszkania, w którym przebywały kobiety. "W tej chwili psy oznaczyły nam właśnie to mieszkanie, w którym te panie mieszkały" - powiedział. Zaznaczył, że strażacy docierają do mieszkania, w którym te osoby powinny być, ale jak dotąd nie ma odpowiedzi na nawoływania strażaków.

Przybyła poinformował, że na miejscu pracuje 31 zastępów PSP ze 150 ratownikami, a w drodze jest grupa poszukiwawcza z Nowego Sącza; na miejscu pracują też trzy psy.