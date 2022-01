Zastępca szefa SG: budowa zapory na granicy jest inwestycją konieczną i pilną

Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej jest inwestycją absolutnie konieczną i pilną - oceniła we wtorek zastępca komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska. Dodała, że jest też inwestycją newralgiczną z punktu widzenia realizowanych do tej pory przedsięwzięć.

Gorzkowska, która wraz z wiceszefem MSWiA Maciejem Wąsikiem wzięła we wtorek udział w briefingu prasowym dotyczącym budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej podkreśliła, że utrzymująca się destabilizacja na granicy polsko-białoruskiej potwierdza, że budowa trwałej zapory "jest inwestycja absolutnie konieczną i pilną".

Dodała, że jest to "inwestycja strategiczna nie tylko z punktu widzenia realizacji ustawowych Straży Granicznej, do których należy ochrona nienaruszalności polskich granic, ale również - co jako zastępca komendanta głównego właściwy w sprawach logistycznych muszę podkreślić - jest inwestycją newralgiczną z punktu widzenia realizowanych do tej pory przedsięwzięć".

"Nie ukrywam, że jest to dla nas ogromne wyzwanie, bo jest to największa w historii Straży Granicznej inwestycja budowlana, dlatego bardzo cieszę się, że w tak krótkim okresie, bo w przeciągu dwóch miesięcy udało nam się wypracować rozwiązania i zakontraktować budowę bariery fizycznej" - powiedziała Gorzkowska.

Przypomniała, że budowa bariery zostanie zrealizowana na 186 km granicy i zostanie podzielona na cztery odcinki. "Ma to na celu maksymalne skrócenie czasu realizacji budowy; prace budowlane na tych wszystkich odcinkach będą prowadzone równolegle" - podkreśliła.

Zaznaczyła, że mając na uwadze trudności na rynku budowlanym związane z dostępnością stali, "inwestor we współpracy z Ministrem Aktywów Państwowych zaangażował się w proces dostawy przęseł stalowych i udzielił odrębnego zamówienia na dostawy elementów stalowych, jak i na roboty budowlane". Dodała, że ma to na celu zapewnienie płynności realizacji budowy, ale również na wyeliminowanie kosztów dostawców pośrednich.