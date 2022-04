Zatrzymani narkotykowi dilerzy, działający w Małopolsce i na Śląsku

Prawie 1,2 kg amfetaminy, 1 kg klefedronu, 1 tys. tabletek ecstasy i prawie 1 kg marihuany wprowadziło na czarny rynek siedmiu narkotykowych dilerów, zatrzymanych przez małopolskich policjantów. Wobec mężczyzn, którzy działali w Małopolsce i na Śląsku, sąd zastosował już środki zapobiegawcze.

Jak poinformowała w piątek policja, pierwszego z mężczyzn, 39-latka z Krakowa, mundurowi zatrzymali we wtorek. Diler od 2020 r. rozprowadzał niedozwolone substancje w Małopolsce. Mężczyzna łącznie wprowadził na czarny rynek prawie kilogram marihuany, kilogram substancji psychotropowej klefedron (4 CMC), 200 g amfetaminy i 1 tys. sztuk tabletek ecstasy o czarnorynkowej wartości sięgającej 71 tys. zł. W mieszkaniu miał zaś mefedron i marihuanę. Decyzją sądu 39-latek diler został tymczasowo aresztowany.

Następnego dnia małopolscy policjanci weszli równocześnie do kilku mieszkań na Śląsku i w Małopolsce. Zatrzymanych zostało sześciu mężczyzn w wieku od 24 do 37 lat, przy czym 25- i 27-latek z powiatu zawierciańskiego handlowali narkotykami od 2021 r. W chwili zatrzymania 27-latek miał w mieszkaniu ponad pół kilograma amfetaminy - poporcjowanej i przygotowanej do sprzedaży, a także konopie indyjskie i ponad 12 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Decyzją sądu, do czasu rozstrzygnięcia sprawy, 27-latek został tymczasowo aresztowany, a 25-latek objęty dozorem policji. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.

Pozostali czterej zatrzymani odpowiedzą za posiadanie narkotyków - za co grozi im do trzech lat pozbawienia wolności. W ich przypadku jako środek zapobiegawczy sąd zastosowano dozór policyjny.