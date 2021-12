Zatrzymano deweloperów podejrzanych o wyłudzenie 53 mln zł; 160 osób nie dostało mieszkań

Policjanci z Łodzi zatrzymali troje deweloperów podejrzanych o to, że oszukali 160 swoich klientów oferując mieszkania, których nie oddano do użytkowania. Klienci tej firmy stracili 53 mln zł - podała w piątek kom. Aneta Sobieraj z łódzkiej policji.

Pod zarzutem oszustwa w tej sprawie zatrzymano troje mieszkańców Warszawy: dwóch 62-latków i 56-letnią żonę jednego z nich. "Osoby te zarządzały firmą deweloperską. W ramach swojej działalności oferowały mieszkania, które nigdy nie zostały oddane do użytkowania z uwagi na słabą kondycję finansową firmy" - poinformowała Sobieraj. "Osoby te poświadczały nieprawdę w dokumentacji potwierdzającej swoją wypłacalność. Pierwsze zgłoszenia od oszukanych wpłynęły w 2016 roku" - przekazała.

Klientów zapewniano o stabilnej sytuacji finansowej firmy, na co przedstawiano stosowne dokumenty. Jak się później okazało, poświadczały one nieprawdę. Pierwsze lokale miały zostać oddane do użytku już pod koniec 2015 roku, jednak nie doszło to do skutku mimo faktu, iż firma otrzymała pieniądze od nabywców. Przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość i budowa stanęła" - relacjonowała komisarz Sobieraj.

"Jak oszacowano swoim działaniem osoby te oszukały 160 osób, doprowadzając je do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem w kwocie blisko 53 miliony złotych" - dodała.

Troje podejrzanych usłyszało zarzuty oszustwa i poświadczenia nieprawdy. Grozi im do 10 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec nich poręczenie majątkowe na łączną kwotę 2 milionów złotych oraz zakaz opuszczania kraju.