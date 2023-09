Zaufanie: w Polsce jest z tym gorzej, niż gdzie indziej

O co chodzi politykom, wiadomo: załatwić sprawę szybko, choćby na chwilę, najlepiej jeszcze przed wyborami. Ale ta, tak zwana „strona społeczna”? Dlaczego wciąż daje się nabierać na plewy?

Zwykle bywa tak: Najpierw rząd coś obiecuje górnikom. Potem ci podnoszą raban, bo nie jest tak, jak chcieli. Więc siadają do negocjacji z nową delegacją rządową, coś podpisują, znowu protestują… I tak w kółko. Przy czym dowcip polega na tym, że te społeczne oczekiwania, co do istoty, są wciąż takie same. Rządowe zobowiązania – też…

O co chodzi politykom, wiadomo: załatwić sprawę szybko, choćby na chwilę, najlepiej jeszcze przed wyborami. Ale ta, tak zwana „strona społeczna”? Dlaczego wciąż daje się nabierać na plewy?

– Czy to jest naprawdę „strona społeczna”? – odpowiada retorycznym pytaniem prof. Małgorzata Myśliwiec, politolożka z Uniwersytetu Śląskiego. – Przyglądając się temu, co dzieje się w polskiej przestrzeni publicznej można odnieść wrażenie, że obywatel – ten, który jest górnikiem, albo pielęgniarką, lekarzem czy nauczycielem – jest tu kimś najmniej ważnym. Tym, który nie do końca ma głos. On ma wykonywać swoją pracę; może za nie najlepszą płacę, w nie najlepszych warunkach – to nikogo z grubsza nie obchodzi. Czy zatem to, co się dzieje to dialog społeczny, czy wyreżyserowany spektakl?

Socjolodzy i politolodzy dość powszechnie uważają, że kluczowa jest tu kwestia zaufania. Do polityków, do państwa, do jego instytucji. Na Wschodzie Europy jest z tym gorzej niż na Zachodzie. A w Polsce gorzej niż gdzie indziej. Dlaczego? Bo politycy w gruncie rzeczy są naszym lustrzanym odbiciem?

– Nasi reprezentanci nie są odbiciem elektoratu. Oni są odbiciem marzeń liderów partyjnych o idealnym polityku.

No to rzeczywiście mamy do czynienia ze spektaklem, w którym jedni i drudzy, lepiej lub gorzej, odgrywają swoje role i idą do domu. W sumie – dość ponura wizja. Ale przecież nie jedyna możliwa. W sierpniu 1980 roku ludzie nie poszli do domu i coś się zmieniło. W Polsce, w Europie, na świecie…

– Myślę, że powinien przyjść moment otrzeźwienia – odpowiada prof. Małgorzata Myśliwiec. – Bardzo wielu młodych ludzi wyjeżdża z Polski zdając sobie sprawę z tego, że tutaj nie ma szans na większą karierę. Przynajmniej, jeśli nie będą chcieli iść na określone kompromisy; a nie każdy ma na to ochotę. To otrzeźwienie może przyjść właśnie z ich strony, gdy stwierdzą, że skoro różne rzeczy można zorganizować lepiej za granicą, to dlaczego nie można tak i u nas? A gdy starsi zostaną sami, bo ich dzieci zdecydują się na emigrację – zarobkową lub związaną z innymi wartościami – może rzeczywiście przytrafi nam się taki „nowy 1980”…