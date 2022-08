Zbigniew Girzyński zapowiedział powołanie nowej partii politycznej

Poseł koła Polskie Sprawy Zbigniew Girzyński oświadczył w czwartek, że zajmuje się obecnie budowaniem struktur przyszłej partii politycznej, która ma zostać powołana wiosną przyszłego roku i która ma samodzielnie startować w wyborach stanowiąc alternatywę wobec PO i PiS.

Polityk w rozmowie z portalem rp.pl powiedział, że zajmuje się obecnie budowaniem struktur przyszłej partii politycznej, która ma zostać powołana wiosną przyszłego roku. "Z którą zamierzamy samodzielnie startować w wyborach politycznych. Stanowiąc alternatywę wobec tego trawiącego polską politykę od wielu lat jałowego sporu między, z jednej strony PO, a z drugiej strony PiS" - powiedział.

Girzyński dodał, że jest obecnie w Gdańsku i wraz ze swoimi współpracownikami będzie powoływał kolejną komórkę instytutu Jana Olszewskiego, który "stanowi merytoryczne zaplecze dla naszych działań w przyszłości".

"Powołujemy partię, która ma na celu skupienie wokół siebie wszystkich ludzi, którzy są zdroworozsądkowo myślący, którzy chcą budować formację dla wszystkich. Łączącą ludzi zarówno o poglądach konserwatywnych, jak i umiarkowanie liberalnych, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze" - mówił Girzyński.

Partia ta - dodał - ma być "przywiązana do wartości takich jak wolność poszczególnych ludzi tworzących nasze państwo", która "będzie troszczyła się o państwo, aby było ono z jednej strony silne i zapewniało nam bezpieczeństwo, a z drugiej liberalne i pozwalało każdemu realizować swoją wizję życia, nie zaglądając nikomu do kuchni lub do sypialni".

W połowie czerwca br. podpisane zostało porozumienie PiS z kołem Polskie Sprawy dotyczące wspierania rządu do końca kadencji; dotyczy ono wspólnych propozycji programowych a także głosowań. Przewodnicząca koła Agnieszka Ścigaj została wówczas powołana na funkcje ministra-członka Rady Ministrów i odpowiada w nim za integrację społeczną m.in. uchodźców z Ukrainy.

Koło Polskie Sprawy liczy obecnie troje posłów - poza Girzyńskim, który zdobył mandat poselski startując z listy PiS, i Ścigaj (wcześniej związanej z Kukiz'15) należy do niego też Andrzej Sośnierz (poprzednio związany z Porozumieniem).