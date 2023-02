Zbigniew Rau o bojkocie Igrzysk Olimpijskich: nie możemy tego rozstrzygnąć ostatecznie teraz

Nie możemy tego rozstrzygnąć ostatecznie teraz, oczekujemy intensywnego dyskursu wszystkich zainteresowanych stron, przede wszystkim środowisk sportowców - powiedział szef MSZ Zbigniew Rau, pytany o ewentualny bojkot Igrzysk Olimpijskich przez Polskę wobec dopuszczenia sportowców z Rosji i Białorusi.

W czwartek ministrowie sportu Polski, Estonii, Litwy i Łotwy przedstawili wspólne stanowisko, w którym potępiają wysiłki Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, mające na celu przywrócenie sportowców krajów agresorów, Rosji i Białorusi, do międzynarodowych zawodów. Ze strony Ukrainy i Łotwy padła groźba bojkotu najbliższych igrzysk. Wcześniej MKOl zapowiadał, że bada możliwość dopuszczenia rosyjskich i białoruskich zawodników do udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 r. pod neutralną flagą.

Rau był pytany w piątek przez dziennikarzy na konferencji prasowej w Sztokholmie, czy jeśli sprawa stanie na "ostrzu noża" i nie dojdzie do jakiegoś porozumienia z MKOL, to Polska rozważy bojkot Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

Szef MSZ odparł, że inicjatywa ministrów sportu Polski i państwa bałtyckich wynika "z głębokiego przekonania wspólnoty międzynarodowej, które sprowadza się do tego, że po rosyjskiej agresji na Ukrainę, relacje zarówno z Rosją jak i wspierającą ją Białorusią, nie mogą być takie, jak do tej pory, jak poprzednio".

"Nie może być jak mówimy +business as usual+. Dotyczy to także środowisk sportowych i MKOL, który przygotowuje to ważne wydarzenie. Natomiast jest to kwestia, której nie możemy rozstrzygać ostatecznie teraz. To jest kwestia, w której przede wszystkim oczekujemy intensywnego dyskursu wszystkich zainteresowanych stron, przede wszystkim środowisk sportowców" - oświadczył szef polskiej dyplomacji.

Ze Sztokholmu Karol Kostrzewa