Zbigniew Sosnowski (PSL): Trzecia Droga ma być pomostem dla ludzi rozczarowanych

Chciałbym, aby Trzecia Droga była pomostem dla ludzi rozczarowanych, zniechęconych, którzy mają dość pogardy i nienawiści — powiedział w czwartek były wiceszef MSWiA, lider listy Trzeciej Drogi w wyborach do Sejmu w okręgu toruńskim Zbigniew Sosnowski z PSL.

Sosnowski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, wskazał, że chciałby, aby Trzecia Droga była pomostem dla ludzi rozczarowanych, zniechęconych, którzy mają dość pogardy i nienawiści.

"Chcemy też pokazać, że nie trzeba ciągle w Polsce wybierać mniejszego zła. Można w Polsce wybrać to, co jest dobre. Głęboko w to wierzymy, że nasi wyborcy chcą wzajemnego szacunku. Dlatego mówimy: dość nienawiści, dość pogardy, bo gardząc drugim człowiekiem, nie da się zbudować silnej ojczyzny, jaką jest Polska" - podkreślił Sosnowski.

Ryszard Bober z PSL, kandydat paktu senackiego w okręgu grudziądzkim (numer 12) mówił pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, że jego formacja chce "odsunąć zły rząd od władzy" oraz "dać Polkom i Polakom nadzieję na inne rozwiązania".

"To, co się teraz dzieje to zaprzeczenie idei demokracji, zaprzeczenie idei samorządności. Polska dzięki samorządom, dzięki budowaniu społeczeństwa obywatelskiego tak pięknie się rozwija. Te wartości są dziś zabierane. Stawianie na centralne zarządzanie i rozwój niezrównoważony obszarów Polski, naszego województwa, miast - jest zaprzeczeniem tej idei. My mówimy jednoznacznie - zrównoważony rozwój przez wspólnoty samorządowe. Samorząd to znaczy samostanowić i decydować o sobie. Nikt z poziomu centralnego nie może mówić, jakie inwestycje powinny być realizowane" - podkreślił Bober.

"Dwójka" na liście Trzeciej Drogi do Sejmu w okręgu toruńsko-włocławskim Marcin Skonieczka z Polski 2050 podkreślił, że kandydaci na tej liście to osoby pracowite, wartościowe, pracujące na rzecz rozwoju sołectw, gmin, całego województwa. "Jesteśmy jedynym komitetem w naszym okręgu, którego wszyscy kandydaci tutaj mieszkają. Poseł to przedstawiciel mieszkańców danego regionu. U nas nie ma spadochroniarzy. My tutaj żyjemy, mieszkamy, chcemy pracować dla tego regionu. Na swoich listach - jako jedyni - mamy samorządowców wszystkich szczebli - marszałka, starostę, wójta, radnych, sołtysów. Jesteśmy najbardziej samorządowym komitetem" - powiedział Skonieczka.

Układ listy Trzeciej Drogi w okręgu toruńskim podzielił środowiska Polski 2050 i PSL-u w odniesieniu do startu z tej listy posłanki Iwony Michałek, która zasiada w Sejmie od 2015 r. Dwukrotnie zdobywała mandat poselski, startując z list Zjednoczonej Prawicy. W latach 2019-2020 była wiceministrem edukacji narodowej, a później wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej oraz wiceministrem rozwoju, pracy i technologii. Jej rozbrat ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości nastąpił wówczas, gdy ze Zjednoczoną Prawicą rozstawał się Jarosław Gowin. Michałek jest bowiem od 2017 r. związana z Porozumieniem.

W październikowych wyborach Michałek wystartuje do Sejmu z czwartego miejsca na liście Trzeciej Drogi. "Trójka" na tej liście Beata Gurbin mówiła pod koniec sierpnia o "czystych sercach Polski 2050" i o tym, że nie chcą się naginać i "stawać z tą panią w jednym szeregu". "To jest decyzja PSL-u. Szanujemy oczywiście panią Michałek jako człowieka, ale nikt z nas nie ma przyjemności stawania z nią tutaj razem. Przepraszam, ale tak jest" - wskazała Gurbin.

W czwartek nie pojawiła się na wspólnej konferencji prasowej, na której była Michałek. Ta trzy dni temu odpowiadająca na pytania PAP w sprawie konfliktu wewnątrz listy wskazała, że jest takie powiedzenie, iż w kampanii wyborczej "wroga masz na swojej, a nie na innych listach". "Tak jest wszędzie, spokojnie. Jestem spokojna, radzę sobie z tym. Uważam, że dla Torunia zrobiła bardzo dużo jako poseł" - dodała Michałek.

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę