Zbigniew Ziobro domaga się potępienia filmu przez Donalda Tuska

Agnieszka Holland krzywdzi i obraża polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy ofiarnie bronią polskiej granicy; od Donalda Tuska Polacy oczekują potępienia filmowych kłamstw szargających polski mundur - podkreślił w nowym spocie PiS szef MS Zbigniew Ziobro.

Ziobro podkreślił w nowym spocie PiS zamieszczonym w czwartek rano w mediach społecznościowych, że "przedstawianie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy jako bandytów, znamy z propagandy hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji". "Że coś tak obrzydliwego kiedyś się powtórzy, i to w wykonaniu stanowiącej polityczne zaplecze Tuska i Trzaskowskiego reżyser Agnieszki Holland, jeszcze niedawno nikt by w to nie uwierzył" - powiedział Ziobro.

W trakcie jego wypowiedzi, wstawiono wypowiedź Holland, która mówi, że popiera Platformę Obywatelską.

"Pani Holland krzywdzi i obraża młodych polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy ofiarnie bronią polskiej granicy przed hybrydowym atakiem Łukaszenki i Putina" - podkreślił minister.

"Od Donalda Tuska Polacy oczekują potępienia filmowych kłamstw szargających polski mundur" - dodał Ziobro.