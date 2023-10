Zbigniew Ziobro: jest drugi wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu

Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała nowy wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu - powiedział w Rozmowie pod Krawatem Radia Szczecin minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro

"Mogę Państwa poinformować, że w piątek wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu przygotowany przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie do Prokuratury Krajowej. Jest on przedmiotem oceny. To dotyczy zupełnie nowej sprawy, która jest związana z procederem dotyczącym setek osób, gdzie wyłudzano pieniądze od tych pacjentów, wprowadzając ich w błąd, na okoliczność zapłacenia środków w zamian za leczenie czy przyspieszenie leczenia" - mówi Zbigniew Ziobro cytowany przez rozgłośnię.

Według ustaleń prokuratury łączna suma korzyści majątkowych pozyskanych w wyniku oszustw i korupcji popełnianych pod pozorem działalności Fundacji Pomocy Transplantologii przekracza 1,5 miliona złotych - zaznaczono.

Wniosek wpłynął do Prokuratury Krajowej i jest przedmiotem oceny, w zależności od oceny Prokuratury Krajowej, która zostanie przedstawiona podejmę decyzje o jego skierowaniu lub nie, gdyby były jakieś uwagi, do Senatu - dodaje minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Jednym z założycieli Fundacji Pomocy Transplantologii był obecny marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Postępowanie w sprawie Fundacji Pomocy Transplantologii, działającej w szpitalu w szczecińskim Zdunowie prowadzi Prokuratura Regionalna w Szczecinie. Śledztwo ws. fundacji związane jest z postępowaniem (zostało z niego wyłączone) dot. marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

Prokuratura chce przedstawić zarzuty "przyjmowania korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich Tomaszowi Grodzkiemu w okresie, gdy był dyrektorem w Specjalistycznym Szpitalu im prof. Sokołowskiego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej". Wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi skierowano do Senatu w marcu 2021 r. Izba Wyższa nie zgodziła się na pociągnięcie Grodzkiego do odpowiedzialności karnej.(PAP

emb/ par/