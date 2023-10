Zbigniew Ziobro: szczery plakat marzeń niemieckiej lewicy

Szczery plakat marzeń niemieckiej lewicy: "Zjednoczenie Niemiec dokonało się, ale jeszcze nie całkowicie. Pracujemy nad tym razem” - ocenił w niedzielę na portalu X (dawniej Twitter) Zbigniew Ziobro.

"Po to potrzebują Herr @donaldtusk, z którymi planują zdeptać suwerenność nie godzących się na to państw jak Polska. Wielkie Niemcy w drodze…" - skomentował Ziobro, przywołując czwartkową publikację portalu wPolityce.pl pt. "Skandaliczny plakat SPD! +Zjednoczenie Niemiec się dokonało, ale nie całkowicie. Zajmiemy się tym+". Komentatorzy: "Niestety to nie fejk".

https://wpolityce.pl/polityka/665258-skandaliczny-plakat-zjednoczenie-niemiec-niekompletne.