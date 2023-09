Zbigniew Ziobro: te wybory są o bezpieczeństwie

Te wybory, to są wybory o bezpieczeństwie - podkreślił w piątek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. "Jeżeli chcemy bezpiecznej Polski, jeżeli chcemy obrony każdego centymetra polskiej ziemi, wybierajmy kandydatów do Sejmu z list Zjednoczonej Prawicy" - zaapelował.

Ziobro: rząd Zjednoczonej Prawicy w sposób zdecydowany przyjął strategię obrony każdego centymetra polskiej ziemi.

Rozbudowujemy polską armię, budujemy też siłę polskiego przemysłu, by bronić każdego centymetra Polski - mówił dziś minister sprawiedliwości.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro oraz wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski mówili o bezpieczeństwie Polski i migracji podczas wizyty w Krasnymstawie.

"Bezpieczeństwo, to jest przesłanie rządów Zjednoczonej Prawicy - powiedział Ziobro na konferencji prasowej w piątek w Krasnymstawie.

Dodał, że "ludzie mają prawo w Polsce czuć się bezpiecznie, by Polska mogła się bezpiecznie rozwijać, również wschodnia część Polski, która była za rządów PO-PSL tak bardzo zaniedbywana".

"Co najgorsze, rząd PO-PSL chciał wydać tą piękną część naszej polskiej ziemi na pastwę Rosji na wypadek agresji" - mówił minister. Ziobro nawiązał do ostatnio ujawnionych planów obrony za czasów rządów PO-PSL na wypadek rosyjskiej agresji. "Te plany zakładały, że obrona będzie odbywać się dopiero na linii Wisły. To oznaczało, że cała Lubelszczyzna, również te ziemie, gdzie jesteśmy, Krasnystaw, miały zostać oddane w posiadanie rosyjskiej, agresywnej armii. A wiemy co to oznacza" - mówił.

Ziobro: każdy centymetr polskiej ziemi zasługuje na obronę

"Możemy sobie wyobrażać rząd PO-PSL, który ponownie wraca do władzy i znowu wraca do wcześniejszych planów obrony Polski na linii Wisły. My uważamy, że każdy centymetr polskiej ziemi (...) zasługuje na obronę polskiej armii - dlatego rozbudowujemy polską armię, dlatego budujemy też siłę polskiego przemysłu" - zaznaczył szef MS.

"Nie ma na to zgody, by takie myślenie wróciło, stąd nasza determinacja w obronie granicy, którą przejawiamy też broniąc naszych granic przed hybrydową agresją ze strony Łukaszenki i Putina" - powiedział. Dodał, że Łukaszenko realizuje plany Putina, a Putin chciał zdestabilizować Polskę. "To mu się nie udało, tylko dlatego, że polski rząd, rząd Zjednoczonej Prawicy w sposób zdecydowany przyjął strategię obrony każdego centymetra polskiej ziemi" - podkreślił.

W wyborach najważniejsza jest kwestia bezpieczeństwa?

"Te wybory, to są też wybory o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie mieszkańców tej ziemi" - przekonywał minister sprawiedliwości.

Dodał, że nie dziwi go to, że - jak powiedział - Platforma chciała porzucić obronę wschodniej części Polski. "Oni zawsze lekceważyli mieszkańców tej ziemi, nie kierowali tu inwestycji i starali się, żeby to była Polska +B+ czy +C+. Ale to, że Polskie Stronnictwo Ludowe, politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego partycypowali w takich planach, to jest i to było dla mnie osobiście duże zaskoczenie. Nie sądziłem, że są gotowi uciec się do tego rodzaju konformizmu i popierać takie plany Donalda Tuska" - powiedział Ziobro.

"Jeżeli chcemy bezpiecznej Polski, jeżeli chcemy obrony każdego centymetra polskiej ziemi, jeżeli chcemy obrony polskich granic, to wybierajmy rząd, wybierajmy kandydatów do Sejmu z list Zjednoczonej Prawicy" - zaapelował.

