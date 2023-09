Zbigniew Ziobro udzielił poparcia Robertowi Bąkiewiczowi

Minister sprawiedliwości i prezes Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro przyjechał w poniedziałek do Radomia, by udzielić poparcie Robertowi Bąkiewiczowi, który z ostatniego miejsca listy PiS startuje do Sejmu w okręgu radomskim.

Ziobro podkreślił, że nazwisko Bąkiewicza warto zapamiętać. Zauważył, że startujący z 18 miejsca listy PiS kandydat Suwerennej Polski jest "człowiekiem bardzo zaangażowanym, zawsze blisko ludzi, blisko polskich spraw. "Bliskie są mu też wartości chrześcijańskie, ma odwagę formułować postulaty i bronić wartości, które dzisiaj są powszechnie wyszydzane, obrażane i są przedmiotem agresji ze strony środowisk lewicowych, czy wręcz lewackich" - powiedział minister na poniedziałkowej konferencji prasowej w Radomiu. Dodał, że Bąkiewicz jest człowiekiem, który nie wahał się również bronić kościołów przed agresja i nienawiścią.

W ocenie Ziobry Bąkiewicz będzie na pewno bardzo sprawnym, zaangażowanym i pracowitym posłem. Dlatego - jak zaznaczył - ufa w to, że wyborcy z okręgu radomskiego oddadzą na niego swój głos w wyborach. "Myślę, że jest tu wielu ludzi, dla których patriotyczne wartości są na pierwszym planie. I tym wartościom, polskim interesom, również w wymiarze gospodarczym, w wymiarze tego wszystkiego, co jest realizowane w ramach pracy sejmowej, będzie wierny i konsekwentnie będzie realizował nasz kandydat" - podsumował minister sprawiedliwości.

