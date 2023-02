Zbliża się kolejna edycja konkursu recytatorskiego poezji i prozy lagrowej

Do 3 marca można zgłaszać się do udziału w IX edycji ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrueck”. Jest on formą upamiętnienia osób więzionych w tym niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym.

Organizatorem konkursu, skierowanego do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych,jest Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie "Rodzina więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrueck" oraz samorząd Rudy Śląskiej. Honorowy patronat sprawuje małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda.

"Konkurs jest formą oddania hołdu ofiarom zamordowanym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrueck oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu" - wskazują przedstawiciele katowickiego oddziału IPN. Pomysłodawczynią tej formy upamiętnienia jest Maria Lorens, córka byłej więźniarki tego obozu - Katarzyny Matei. "Jeśli echo ich głosów zamilknie, zginiemy" - przekonywała Lorens.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są przez właściwych terytorialnie koordynatorów konkursu do 3 marca 2023 r. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział, będą mieli za zadanie wybrać i przygotować recytację dwóch utworów: jednego wiersza i jednego fragmentu prozy w oparciu o wskazane przez organizatorów publikacje.

Półfinały konkursu odbywać się będą w dniach 13, 14, 15, 16 lub 17 marca. Komisje konkursowe w etapie półfinałowym wyłonią finalistów, którzy wezmą udział w Gali Finałowej, która odbędzie się 26 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej. Nagrodą główną w konkursie dla wszystkich finalistów i ich opiekunów będzie wyjazd i odwiedzenie Miejsca Pamięci i Przestrogi Ravensbrueck w Niemczech. Odbędzie się on w maju.

Ravensbrueck, położony w pobliżu dawnego meklemburskiego uzdrowiska klimatycznego Fuerstenberg, służył od 1939 roku jako obóz koncentracyjny dla kobiet. Jak opisują historycy IPN, pierwszymi jego więźniarkami były niemieckie komunistki i działaczki niemieckiego ruchu oporu, później przywożono tam kobiety z innych krajów - przede wszystkim te walczące z hitlerowskim najeźdźcą w ramach różnych struktur konspiracyjnych, ale także przedstawicielki kultury i nauki oraz osoby demonstrujące na różny sposób swe przywiązanie do ojczyzny.

Od kwietnia 1941 r. utworzono tam również obóz męski, a od czerwca 1942 r. dodano obóz dla młodych kobiet i dziewcząt. Do obozu koncentracyjnego przyłączono ponad 40 podobozów, w których więźniowie musieli wykonywać prace przymusowe. Szacuje się, że przez obóz Ravensbrueck przeszło ok. 130 tys. kobiet i dzieci oraz ok. 20 tys. mężczyzn, przetrzymywanych w dramatycznych warunkach. Ok. 30 tys. więźniów zostało zamordowanych. Polki stanowiły największą grupę więźniarek - według różnych szacunków od 36 tys. do 40 tys. Wiele z nich padło ofiarami eksperymentów pseudomedycznych przeprowadzanych przez lekarzy z SS.