Zbliża się Tydzień Kultury Beskidzkiej; po pandemii wrócą zagraniczne zespoły

Zbliża się 59. Tydzień Kultury Beskidzkiej (TKB), jeden z największych festiwali folklorystycznych w Europie. Od 30 lipca do 7 sierpnia wystąpi na nim ok. 90 zespołów, w tym zagraniczne po dwuletniej przerwie pandemicznej – podała PAP Katarzyna Dąbek z biura prasowego TKB.

"Występy widzowie będą mogli oglądać na pięciu głównych estradach - w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu. W Żywcu odbędą się: 53. Festiwal Folkloru Górali Polskich oraz - po przerwie pandemicznej - 31. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne. Planowane są imprezy towarzyszące - 44. Wawrzyńcowe Hudy w Ujsołach, 75. Gorolski Święto w Jabłonkowie na Zaolziu i 27. Festyn Istebniański w Istebnej" - powiedziała w rozmowie z PAP Katarzyna Dąbek.

Jak dodała, w programie Tygodnia znajdą się koncerty regionalnych zespołów, muzyka tradycyjna, wystawy, a także kiermasze. "Na jarmarkach festiwalowicze znajdą wyroby twórców ludowych, m.in. ruchome ptaszki zwane klepokami, okarynki, zadumane świątki, obrazki na szkle malowane czy bukieciki z bibuły" - podała Dąbek.

Po dwóch latach przerwy do programu festiwalu powracają Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne. "W tym roku obędą się po raz 31. i zagoszczą na estradzie w Żywcu. Spotkania są objęte patronatem Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF" - powiedziała Dąbek.

W Spotkaniach wezmą udział zespoły z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Hiszpanii, Indii, Kolumbii, Macedonii Północnej, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Węgier. Polskę reprezentowały będą: Wierchy z Milówki, Silesianie z Katowic i Warszawianka z Warszawy. Poza konkursem wystąpi zespół z Republiki Zielonego Przylądka.

Jak zaznaczyła Katarzyna Dąbek, jeszcze w marcu, krótko po rosyjskiej agresji na Ukrainę, rada CIOFF podjęła decyzję o zawieszeniu członkostwa Rosji i Białorusi w tej organizacji. "Organizatorzy TKB i MSF w pełni popierają podjęte decyzje i zastosują się do nich. Oznacza to, że w programie 59. TKB nie ma grup z tych krajów" - wskazała Katarzyna Dąbek.

Tydzień Kultury Beskidzkiej nawiązuje do przedwojennego Święta Gór. Pierwsza edycja odbyła się w 1964 r. w Wiśle i był to wówczas jedynie przegląd zespołów regionu cieszyńskiego, wzbogacony o zespoły z Podhala i Zaolzia. W następnych latach do imprezy dołączały kolejne miasta.