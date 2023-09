Zdaniem Hołownii jeśli PiS wygra wybory, nie będzie środków z KPO

"Jeżeli PiS wygra te wybory, to nie będzie żadnych środków z KPO" - powiedział Szymon Hołownia i dodał, że "to nie będzie zemsta Brukseli, tylko "skutek niemądrej polityki PIS". Hołownia podkreślał, że rząd obecnie niesprawiedliwie dzieli pieniądze z rządowych programów.

"Doprowadzimy do tego, że to będzie sprawiedliwy kraj dla jego mieszkańców" - powiedział w sobotę na konferencji prasowej w Olsztynie Szymon Hołownia, który wspólnie z drugim liderem Trzeciej Drogi, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, w sobotę rano rozpoczął w Elblągu objazd po kraju. W ten weekend pod szyldem Trzeciej Drogi ma się w całym kraju odbyć ponad tysiąc spotkań kandydujących z list tego ugrupowania z wyborcami.

Hołownia powiedział w Olsztynie, że "jeżeli PiS wygra te wybory, to nie będzie żadnych środków z KPO".

"Powiedzmy to sobie otwarcie: nie będzie żadnych środków z KPO. I to nie będzie zemsta Brukseli, tylko to będzie skutek niemądrej polityki PiS. A tych pieniędzy potrzebujemy dzisiaj na miejsca w żłobkach, dla polskich rolników, na walkę ze skutkami suszy" - wyliczał Hołownia.

"My te pieniądze (KPO - PAP) przywieziemy! My doprowadzimy do tego, że tych ponad 100 miliardów złotych do Polski trafi. PiS te pieniądze przepali, przepuści. W Polsce ich nie będzie, możemy się z nimi pożegnać, a bardzo ich potrzebujemy. Dlatego dzisiaj mówimy: Trzecia Droga albo trzecia kadencja PiS-u" - mówił Hołownia i dodawał, że wiele samorządów nie może liczyć na pieniądze dzielone przez rząd w ramach krajowych programów. Jako dowód wskazał Olsztyn.

"Zobaczcie jak po uważaniu pompują pieniądze. Tam, gdzie im jest to wygodne. Z +Polskiego Ładu+, tego ich sztandarowego programu, Olsztyn w pierwszej fazie otrzymał 30 kilka milionów. W drugiej fazie dostał pięć milionów, w czwartej, piątej, szóstej - zero! Zielona Góra dostała 130 milionów, a tutaj trafiło w sumie niecałe 40 mln! To jest sprawiedliwe? A może znaczenie ma to, że tutaj w Olsztynie rządzi inny prezydent, że tutaj rządzą ludzie, którym z tą władzą nie jest po drodze? To samo z Funduszem Odbudowy Zabytków" - powiedział Hołownia.

Obydwaj liderzy Trzeciej Drogi zachęcali do głosowania na ich kandydatów wszystkie niezdecydowane osoby. "Zszyjemy rozdartą Polskę precyzyjnie nicią chirurgiczną" - mówił Hołownia i dodawał, że weekendowe spotkania z wyborcami w terenie są "uzupełnieniem marszu".

"Trzecia Droga jest czymś, czego w polskiej polityce brakowało opozycji demokratycznej w 2015 i 2019 roku do zwycięstwa. Nie możemy mówić tylko do tych, którzy już są przekonani. Ich mobilizacja jest potrzebna, bez niej nie wygramy, ale musimy pokazać dzisiaj nadzieję wszystkim tym, którzy jeszcze nie wiedzą, na kogo zagłosują" - mówił Hołownia.

Liderzy Trzeciej Drogi zapowiedzieli w Olsztynie, że wkrótce w całej Polsce pojawią się plakaty "pokazujące dwóch facetów, którzy się lubią, nie próbują zabić". "Dzisiaj w polskiej polityce potrzeba ludzi, którzy się nie atakują, ale którzy ze sobą współpracują, którzy się dogadali, którzy umieją działać razem" - wyliczał Hołownia.

Podczas konferencji w Olsztynie zaprezentowano liderów listy w okręgu olsztyńskim - Urszulę Pasławską i Ignacego Niemczyckiego. Pasławska mówiła o konieczności przywrócenia porządku w Lasach Państwowych, które "opanowała teraz kanapowa partia Zbigniewa Ziobry", a Niemczycki deklarował "walkę o KPO".

Trzecia Droga na olsztyńskiej starówce ustawiła food trucka, z którego częstowała przechodniów kawą, herbatą i ciastem. Obok auta rozpalono grilla, z którego serwowano kiełbaski.

Największą sensację wzbudzał sympatyk PSL - kominiarz w służbowym umundurowaniu. Wiele osób robiło sobie z tym panem zdjęcia, niektórzy - w tym liderzy Trzeciej Drogi - dostali od niego 4kominiarskie guziki "na szczęście".