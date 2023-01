Zdaniem ministra Czarnka Lewica ma totalitarne zapędy

Minister Przemysław Czarnek przekazał, że jego zdaniem Lewica ma totalitarne zapędy. Dodał, że postulat Lewicy w sprawie wyprowadzenia religii ze szkół jest przejawem braku tolerancji.

Jak podał portal wPolityce.pl, szef Ministerstwa Edukacji i Nauki podkreślił, że religia nie była, nie jest i nigdy nie będzie obowiązkowym przedmiotem w szkole.

"To jest charakterystyczne dla świata ludzi nietolerancyjnych. Lewica twierdzi, że kwestie religijne i w ogóle kwestie wiary są wyłącznie kwestią prywatna, a nie publiczną, czyli tak naprawdę działa w sposób sprzeczny z artykułem 53 i 25 konstytucji, którą zresztą sama uchwala głosami swoich poprzedników politycznych" - powiedział.

Według Czarnka postulat Lewicy wyprowadzenia religii ze szkół jest przejawem braku tolerancji

"Dlaczego ktoś, kto chciałby uczyć się religii w szkole, miałby tego nie robić tylko dlatego, że mniejszość lewicowa sobie tego nie życzy. To jest brak tolerancji, totalitarne zapędy Lewicy, które są dla niej charakterystyczne. To jest marksizm po prostu" - stwierdził.

Minister Czarnek odniósł się też do krytyki jego słów, że "w perspektywie dwóch, trzech lat trzeba będzie zwolnić ok. 100 tys. nauczycieli".

"Minister edukacji nie zwalnia ani nie zatrudnia nauczycieli. To robią dyrektorzy poszczególnych szkół w uzgodnieniu z organem prowadzącym, w dziewięćdziesięciu kilku procentach z samorządami - wójtami, burmistrzami, prezydentami miast. Sytuacja, w której w ciągu najbliższych tylko czterech lat ubędzie kilkaset tysięcy dzieci, na pewno będzie powodowała perturbacje, jeśli chodzi o zatrudnienie nauczycieli" - tłumaczył.

Zaznaczył, że to oznacza, że należy wrócić do przywileju, jaki został odebrany nauczycielom za rządów koalicji PO-PSL w 2009 r.

"Wówczas nauczyciele stracili uprawnienie do przechodzenia na emeryturę po 20 latach pracy przy tablicy i 30 latach pracy w ogóle. Dzisiaj czas na to, ażeby przystąpić do rozmów (…) na temat tego, od jakiego momentu uruchomić przywrócenie tego przywileju" - podsumował.