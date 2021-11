Zdjęcie ilustrujące życzenia Muzeum Auschwitz na chanukę wzbudziło kontrowersje

Kontrowersje internautów wzbudziło zdjęcie, którym Muzeum Auschwitz zilustrowało życzenia z okazji żydowskiego święta Chanuka. Ukazuje m.in. afgańskie kobiety w burce. Dyrektor placówki Piotr Cywiński wyjaśnił, że fotografia ma „uzmysłowić kontekst świętowania”.

Muzeum opublikowało życzenia w niedzielę wieczorem w mediach społecznościowych. Zilustrowało je zdjęciem wykonanym w sierpniu br. w stolicy Afganistanu - Kabulu, przez Paulę Bronstein. Przedstawia kobiety m.in. w burce i nikabie.

Pod postami pojawiły się komentarze, w których internauci pytali m.in., dlaczego użyte zostało zdjęcie muzułmanki do zilustrowania święta żydowskiego.

Późnym wieczorem muzeum opublikowało pod postami wyjaśnienie. Wskazało w nim, że każdego roku "kartka na Chanukę, Boże Narodzenie i Nowy Rok zawiera zdjęcie, które ma na celu zainspirowanie do osobistej moralnej refleksji na temat świata, w którym żyjemy".

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się także dyrektor muzeum Piotr Cywiński. Przypomniał, że od lat placówka przekazując życzenia, ilustruje je "zdjęciami dzisiejszego świata". "Tak, żeby uzmysłowić kontekst świętowania" - wskazał.

"W tym roku mieliśmy poważny dylemat, co pokazać. Wedle wielu, aż narzucała się sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Ale jednak wybraliśmy Afganistan. Z pełną świadomością, że to, co tam się wydarzyło, będzie miało wszystkie najcięższe ogólnoświatowe konsekwencje przed sobą. Przed nami. Dziś kobiety płacą tam najgorszą cenę - jutro, prawdopodobnie, my wszyscy" - napisał w mediach społecznościowych dyrektor Cywiński.

W poprzednich latach fotografie, które ilustrowały życzenia, poruszały m.in. dramat Ujgurów oraz uchodźców.

Chanuka jest radosnym świętem żydowskim. Upamiętnia zwycięstwo Machabeuszy nad Grekami. Według kalendarza żydowskiego rozpoczyna się 25 dnia miesiąca kislew i trwa osiem dni. Przypada to pod koniec listopada lub w grudniu.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.