Zdrowe lato dla całej rodziny - tematem "Środy z Profilaktyką" NFZ

Zdrowe lato dla całej rodziny jest tematem kolejnej "Środy z Profilaktyką", przypadającej 7 czerwca w ramach akcji edukacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ przypomina zasady bezpiecznego wypoczynku.

"Lato - czas urlopu, imprez plenerowych i wypadów na weekend. Wydawać by się mogło, że to czas beztroski. Okres aktywnego wypoczynku, na który czekamy cały rok. Wakacje to też ryzyko niemiłych niespodzianek. Jak zapewnić bezpieczny wypoczynek? Ryzyko większości zagrożeń można ograniczyć. Niezależnie od miejsca, w którym planujesz je spędzić, przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa" - apeluje Narodowy Fundusz Zdrowia.

"Latem mogą Cię spotkać różne zagrożenia. By ich uniknąć, dbaj o swoje bezpieczeństwo: uważaj na kleszcze i owady, chroń się przed nimi odpowiednimi ubraniami i preparatami; nie kąp się w miejscach niedozwolonych; nigdy nie skacz do wody; sprawdź prognozę pogody przed wyjściem w góry i zabierz niezbędne rzeczy, w tym naładowany telefon; pamiętaj o numerach alarmowych" - wskazuje NFZ w materiałach edukacyjnych.

Przypomina numery alarmowe: 112 - Europejski Telefon Alarmowy; 997 - Policja; 998 - Straż Pożarna; 999 - Pogotowie Ratunkowe; 984 - Pogotowie Rzeczne; 985 - Ratownictwo Morskie i Górskie; 986 - Straż Miejska.

"W sytuacji zagrożenia Twoja pamięć może Cię zawieść. Zapisz numery alarmowe w telefonie albo na kartce i noś przy sobie. W sytuacji zagrożenia mogą okazać się bezcenne" - wskazuje NFZ.

Zaleca ochronę przed promieniowaniem UV: "unikaj opalania się w godz. 11:00-15:00; stosuj kremy z filtrem (min. 30 SPF); noś kapelusz lub czapkę z daszkiem".

"Każdego roku w Polsce wykrywa się około 4 tys. nowych zachorowań na czerniaka. Jeżeli zauważyłeś zmiany zachodzące na znamionach i pieprzykach zgłoś się do swojego lekarza podstawowej opieki po skierowanie do dermatologa" - apeluje.

Przypomina też o profilaktyce chorób odkleszczowych.

"Kleszcz to nosiciel niebezpiecznych patogenów. W wyniku jego ukąszenia mogą rozwinąć się choroby odkleszczowe takie jak borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Ukąszenia kleszczy najczęściej powodują boreliozę. Do rozwoju tej choroby przewlekłej może dojść, jeśli kleszcz był nosicielem bakterii wywołującej chorobę. Kleszczowe zapalenie mózgu to ostra choroba wirusowa, która często wiąże się z powikłaniami neurologicznymi. Źródłem infekcji może być ukąszenie przez zakażonego kleszcza" - czytamy w materiałach NFZ.

"Każdego roku w Polsce jest ok. 20 tysięcy zachorowań na boreliozę. Wczesne usunięcie kleszcza zmniejsza ryzyko ewentualnego zakażenia patogenami. Pamiętaj! Po wizycie w lesie czy parku dokładnie obejrzyj całe ciało" - wskazuje Fundusz.

Informuje, że szczepienie najskuteczniej zapobiega przed kleszczowym zapaleniem mózgu. "Już po pierwszej dawce większość zaszczepionych osób wytwarza odporność (ponad 90 proc. osób). Jeśli przyjmiesz 3 dawki szczepionki, zapewnisz sobie skuteczność ochrony powyżej 95 proc. Przyjmuj dawki przypominające co 3-5 lat, by utrzymać ochronę przed zakażeniem" - zachęca.

"Szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu są bezpieczne!" - podkreśla. Podaje, że można je stosować nawet u osób z zaburzeniami odporności.

"By zapobiec chorobie, dbaj także o to, by: unikać ekspozycji na kleszcze; stosować odpowiednią odzież i środki odstraszające kleszcze; sprawdzać, czy nie masz kleszczy, a jeśli jakiś Cię gryzł - bezpiecznie je usunąć" - wskazuje.

NFZ zachęca do aktywności fizycznej. "Aktywność, która sprawia Ci przyjemność, poprawia stan Twojego zdrowia i wygląd ciała" - czytamy w materiałach.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niezbędna, minimalna dawka aktywności fizycznej to: dla dzieci i młodzieży szkolnej - 60 minut lub dłużej umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej codziennie w różnych formach; dla zdrowej osoby dorosłej (18-65 lat) - 30 minut umiarkowanej aktywności fizycznej przez 5 dni w tygodniu lub 20 minut bardzo intensywnej aktywności fizycznej przez 3 dni w tygodniu, w tym ćwiczenia zwiększające siłę mięśni i wytrzymałość; dla osób powyżej 65. roku życia - aktywność poprawiającą koordynację ruchową.

Materiały edukacyjne, przygotowane przez ekspertów NFZ są do pobrania pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/aktualnosci/aktualnosci_oddzialow/ulotka_szp_7.06.2023.pdf

NFZ poleca też materiały na temat programu profilaktyki nowotworów skóry https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne i programu profilaktyki chorób odkleszczowych https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/profilaktyka-chorob-odkleszczowych.

W ramach cyklicznej akcji "Środa z Profilaktyką" Narodowy Fundusz Zdrowia zajmuje się różnymi aspektami zdrowia.

Materiały edukacyjne przygotowane w ramach akcji "Środa z Profilaktyką" są dostępne bezpłatnie na kanale YouTube Akademia NFZ, Facebooku Akademia NFZ i na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow.