Żelazowska (Koalicja Polska): projekt "Emerytura za staż" wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników

Obywatelski projekt dotyczący emerytur stażowych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników i jest odpowiedzią na ich głosy - mówiła we wtorek w Sejmie posłanka Bożena Żelazowska (Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści).

We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie przygotowanego przez "Solidarność" projektu obywatelskiego w sprawie emerytur stażowych. Żelazowska oceniła, że projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników.

"35 lat opłacania składki przez kobiety i 40 lat przez mężczyzn, to wystarczający okres, żeby zgromadzić środki na co najmniej minimalną emeryturę. A tylko do takiej dopłaca - w przypadku jej nieosiągnięcia - budżet państwa" - powiedziała.

"Należy docenić tych, którzy odprowadzają składki i ciężko pracują - często fizycznie - od najmłodszych lat i dać im prawo wyboru: czy są w stanie dalej pracować, czy chcą skorzystać z prawa do emerytury" - dodała.

Klub Koalicji Polskiej - PSL poparł projekt obywatelski i złożył wniosek o dalsze prace w komisji.