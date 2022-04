Zełenski: 45 dni trwa atak Rosji, ale Ukraina to najodważniejsze państwo na świecie

45 dni trwa atak Rosji na nasz kraj, ale okazał się on napaścią na najodważniejsze państwo na świecie - podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który zdalnie wziął udział w warszawskiej konferencji Stand Up for Ukraine. Odwaga Ukraińców zjednoczyła cały demokratyczny świat - dodał.

"45 dni trwa atak Rosji na nasz kraj. To atak największego pod względem terytorium kraju na świecie, największego pod względem agresywności, największego pod względem bezkarności" - podkreślił w sobotę zwracając się do uczestników warszawskiego spotkania ukraiński prezydent.

"W tym wyliczeniu jednak brak jednego faktu: że atakuje (ono) inne największe państwo na świecie - największe pod względem odwagi" - stwierdził Zełenski. "Nasza odwaga zjednoczyła cały świat demokratyczny" - podkreślił ukraiński lider.

Jak zauważył, o tej odwadze historia będzie pamiętać, ale teraz chce, by jego kraj broniąc się przed największą tyranią na świecie uzyskał jak najszersze wsparcie.

"My - cały świat - powinniśmy opierać się tej tyranii. Powinniśmy starać się zmusić Rosję, by poszła w stronę pokoju, a żołnierze rosyjscy i ich dowódcy odpowiedzieli za zbrodnie wobec narodu ukraińskiego" - powiedział Zełenski.

Domagał się, by sankcje narzucić na wszystkie rosyjskie banki, na rosyjską ropę i pozbawić rosyjską machinę wojenną możliwości działania.

"Trzeba wspierać Ukrainę. Prosimy o broń. Prosimy o wsparcie finansowe, prosimy o wsparcie dla migrantów ukraińskich, dziesięciu mln ludzi, których agresja Rosji zmusiła do ucieczki z domów" - podkreślił prezydent. Jak dodał, demokratyczny świat ma możliwości pomocy, a odwaga Ukraińców nakazuje szacunek.

"Przekonajcie swoich polityków. Brońcie Ukrainy. Brońcie wolności" - apelował Zełenski.