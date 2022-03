Zełenski: Będziemy walczyć o naszą ziemię bez względu na koszty

Będziemy nadal walczyć o naszą ziemię, bez względu na koszty. Być albo nie być? Znacie to pytanie Szekspira. Wybieramy być - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Chciałbym wam opowiedzieć o 13 dniach wojny, której nie rozpoczęliśmy, ale musimy prowadzić. Musimy tę wojnę prowadzić. Nie chcemy tracić tego, co mamy. Tego, co jest nasze. Ukrainy. Tak jak wy nie chcieliście stracić waszej ojczyzny, gdy zaatakowali was Niemcy podczas II wojny światowej - powiedział w przemówieniu wygłoszonym do członków brytyjskiej Izby Gmin prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



"Wszyscy chwyciliśmy za broń. Wszyscy poczuliśmy wielką siłę naszego narodu, która pomoże nam wygonić stąd okupanta" - dodał.



Wyliczał dzień po dniu, co działo się na Ukrainie, od pierwszego dnia inwazji na Ukrainę. Mówił o bombardowaniu osiedli mieszkaniowych, ostrzale elektrowni atomowej.

"Być albo nie być? Znacie to pytanie Szekspira. To pytanie zadaliśmy sobie 13 dni temu. Dzisiaj już wiemy, że wybieramy być" - mówił.

"Będziemy nadal walczyć o naszą ziemię, bez względu na koszty. Będziemy walczyć w lasach, na polach, na brzegach i na ulicach" - dodał.

Zapewnił, że Ukraina nie podda się i "nie przegramy".

Wezwał brytyjskiego premiera Borisa Johnsona do nałożenia dalszych sankcji na Rosję i uznania Rosji za "państwo terrorystyczne".

Zełenski wygłosił przemówienie z Kijowa, było ono transmitowane na sali obrad w Londynie.