Zełenski do Dudy: Nie poddamy się, nawet jeśli Rosjanie otoczą Kijów

Nie poddamy się, nawet jeśli Rosjanie otoczą miasto. Jeśli rozpoczną blokadę Kijowa, skończą jak naziści oblegający Leningrad w czasie II Wojny Światowej - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornej rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą.

W czasie czwartkowej konferencji prasowej w Kijowie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił, że codziennie ma kontakt telefoniczny z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Ocenił, że relacje te są bardzo dobre. Dodał, że Duda prosi o aktualne informacje na temat sytuacji na Ukrainie i oferuje pomoc.

Inwazja rosyjska na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego. Od tego czasu do Polski przybyło ponad 604 tys. uchodźców z Ukrainy uciekających przed wojną. Tylko w czwartek, ósmego dnia inwazji, od północy do godz. 7 rano granicę ukraińsko-polską przekroczyło 27,1 tys. osób. W środę do Polski przybyło 95 tys. uchodźców.