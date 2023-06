Zełenski o kontrofensywie: wszyscy dowódcy nastawieni pozytywnie

Wszyscy nasi dowódcy są nastawieni pozytywnie - podkreślił w sobotę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, odpowiadając na pytanie o przebieg ukraińskiej kontrofensywy. Poinformował, że w niedzielę będzie rozmawiał z prezydentem RP Andrzejem Dudą.

"Jestem codziennie w kontakcie z naszymi dowódcami różnych kierunków (...). Wszyscy są teraz nastawieni pozytywnie. To przekażcie Putinowi" - powiedział Zełenski podczas konferencji prasowej w Kijowie po spotkaniu premierem Kanady Justinem Trudeau.

"Z mojego punktu widzenia na Ukrainie trwają kontrofensywne działania obronne. Na jakim są etapie, tego nie będę szczegółowo omawiać. Uważam, że będziemy to odczuwać" - dodał prezydent, cytowany prze agencję Interfax-Ukraina.

Zełenski poinformował też, że w niedzielę będzie rozmawiał z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. "Jutro będę rozmawiać z prezydentem Polski. Myślę, że powie mi, czego będzie dotyczyć to spotkanie. Będziemy mieć nadzieję, że koledzy myślą o tym, jak przyspieszyć przystąpienie Ukrainy do NATO. Albo nie?.. zobaczymy" - powiedział prezydent, odnosząc się do zaplanowanego na poniedziałek spotkania prezydenta RP Andrzeja Dudy, kanclerza Niemiec Olafa Scholza i prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Premier Kanady podczas konferencji prasowej z kolei zapowiedział przekazanie Ukrainie pomocy militarnej o wartości 500 mln dolarów kanadyjskich (375 mln USD) oraz udział jego kraju w szkoleniu ukraińskich pilotów - pisze agencja Reutera.

Trudeau poinformował też o skonfiskowaniu przez Kanadę samolotu transportowego Antonow, którego właścicielem jest Rosja. Maszyna wylądowała w Kandzie rok temu. Premier ogłosił, że jego kraj rozpoczyna proces przekazania samolotu Ukrainie.