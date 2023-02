Zełenski: polski honor zawsze będzie wśród podstawowych źródeł siły dla całej Europy

Polski honor zawsze będzie wśród podstawowych źródeł siły dla całej Europy. Wspólnie musimy skierować całość tej siły na pokonanie rosyjskiej tyranii. I niech tak się stanie, razem zwyciężymy - napisał w liście do uczestników czwartkowego koncertu "Solidarni z Ukrainą" prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Koncert, organizowany w przededniu rocznicy pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę, odbywa się w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie.

Jak przypomniał Zełenski w liście odczytanym przez ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Zwarycza, jutro Ukraina będzie obchodzić rocznicę rosyjskiej agresji, "Minął rok ukraińskiej niezłomności, ale także i polskiej niezłomności, europejskiej niezłomności. Niezłomności każdego i każdej na świecie, których poczucie wolności nigdy nie ulegnie strachowi. Razem z wami przeszliśmy przez straszne próby. Trójkolor śmierci i bólu zagarnął część naszej ziemi. 23 lutego ubiegłego roku, dosłownie na kilka godzin przed początkiem pełnoskalowej inwazji rosyjskiej, prezydent Polski Andrzej Duda zapewnił mnie na spotkaniu w Kijowie, że Ukraina nie zostanie sama w obliczu agresji. I tak się stało" - podkreślił.

"Jesteśmy z wami, razem z całym wolnym światem. Wytrwaliśmy i zaczęliśmy przywracać wolność tej części naszego kraju, do której wtargnął wróg. Jednocześnie polskie drogi stały się dla nas drogami życia, przez które płynie pomoc dla Ukrainy. Polski Rzeszów stał się dla naszego narodu pierwszym miastem-ratownikiem. Polskie miasta i gminy dały schronienie milionom naszych rodaków. Dziękuję ci za to narodzie polski" - zaakcentował prezydent Ukrainy.

"Razem ze wszystkimi naszymi partnerami europejskimi, razem z całą naszą globalną koalicją zwycięstwa każdego dnia wzmacniamy naszą Europę. Europę, która już nigdy nie będzie żyła według despotycznych kaprysów Rosji zamiast naszych z wami sprawiedliwych zasad wolnego życia. Nigdy nie zapomnimy ani nie wybaczymy państwu terrorystycznemu całego zła popełnionego w Ukrainie. Rosja spodziewała się przeniesienia rosyjskiego terroru z naszego terytorium dalej do Europy, do Polski, do naszych braci i sióstr w krajach bałtyckich, do Słowacji, do Czech i do życia wszystkich innych naszych sąsiadów i przyjaciół" - wskazał.

Jak zaznaczył, powstrzymano "rosyjską nawałę". "I na pewno wypędzimy rosyjskich okupantów z naszej ziemi. Chcę podkreślić, że w tym roku musimy wspólnie zrobić jeszcze więcej niż w zeszłym roku dla naszej wspólnej obrony. Musimy być szybsi, musimy być jeszcze bardziej zdeterminowani, musimy uzupełnić naszą koalicję czołgów przez koalicję lotniczą. Musimy rozszerzyć sankcje wobec Rosji i doprowadzić do sankcyjnego nokautu państwa terrorystycznego. I wtedy już w tym roku odniesiemy nasze wspólne zwycięstwo. Na pewno to odniesiemy. Wiem, że polski honor zawsze będzie wśród podstawowych źródeł siły dla całej Europy. I wspólnie musimy skierować całość tej siły na pokonanie rosyjskiej tyranii. I niech tak się stanie, razem zwyciężymy" - dodał Zełenski.

W koncercie uczestniczą m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym prezydenta RP Andrzeja Dudy.(