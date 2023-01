Zełenski: Relacji Ukraina-Polska nie można zaprzepaścić. Proszę o szacunek dla Polaków

Nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji żebyśmy byli tak jednomyślni i zjednoczeni. O tym trzeba pamiętać i nie zaprzepaścić tego poziomu relacji między Ukrainą, a Polską – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji żebyśmy byli tak jednomyślni i zjednoczeni. Jest to bardzo ważne, bo były różne sytuacje w życiu, w historii, ale teraz także społeczeństwa są razem - powiedział Wołodymr Zełenski.

Wojna się zakończy, jesteśmy pewni, że zakończy się zwycięstwem, inny wynik nie wchodzi w grę. Jestem przekonany, że to zostanie w pamięci, o tym trzeba pamiętać i nie zaprzepaścić tego poziomu relacji między Ukrainą a Polską, między narodem Ukraińskim i narodem Polskim - podkreślił.

Chciałbym, by Ukraińcy, którzy przybyli do Polski, przy całej miłości i szacunku do narodu polskiego, pozostali Ukraińcami. Po drugie chciałbym poprosić o wielki szacunek do narodu polskiego - dodał.

Obecne relacje między Ukrainą i Polską są bardzo głębokie i nie można ich zaprzepaścić

Wołodymr Zełenski podkreślił w wywiadzie dla TVP Info, że z prezydentem Andrzejem Dudą łączą go bardzo bliskie stosunki. "Mamy relację osobistą, jest także szczególna relacja, jeżeli idzie o nasze drugie połówki, to też jest bardzo ważne" - zapewnił.

"Jest wiele kwestii, o których wiemy tylko ja i Andrzej (Duda - red.), o których rozmawialiśmy nie korzystając ze specjalnych środków komunikacji rządowej, a przez WhatsApp w pierwszych dniach wojny i później" - wyjawił.

"Nie chcę używać jakiś górnolotnych słów, ale pod względem historycznym jest to bardzo wielka szansa dla Polski i Ukrainy, bo nigdy wcześniej (…) nie było takiej sytuacji żebyśmy byli tak jednomyślni i zjednoczeni. Jest to bardzo ważne, bo były różne sytuacje w życiu, w historii, ale teraz także społeczeństwa są razem i my z Andrzejem dajemy przykład bardzo ważnych, bardzo głębokich relacji" - oznajmił.

Wojna z Rosją zakończy się zwycięstwem Ukrainy

Zapewnił, że wojna z Rosją zakończy się zwycięstwem Ukrainy. "Wojna się zakończy, jesteśmy pewni, że zakończy się zwycięstwem, inny wynik nie wchodzi w grę" - powiedział.

"Jestem przekonany, że to zostanie w pamięci, o tym trzeba pamiętać i nie zaprzepaścić tego poziomu relacji między Ukrainą a Polską, między narodem Ukraińskim i narodem Polskim" - podkreślił prezydent Zełenski.

Zełenski do Ukraińców: Chciałbym poprosić o wielki szacunek do narodu polskiego

Podczas wywiadu dla TVP przywódca Ukrainy pytany był m.in. o to, co chciałby przekazać Ukraińcom, którzy po 24 lutego - ataku Rosji na Ukrainę - przybyli do Polski.

"Chciałbym, by przy całej miłości i szacunku do narodu polskiego, jest to prawdą, że tak serdecznie ich przyjmują, chciałbym poprosić o dwie rzeczy. Po pierwsze, by pozostali Ukraińcami i jest ważne, by oni później wrócili do Ukrainy, ponieważ walczymy o to, co im się należy, należy się ludziom Ukrainy" - odpowiedział Wołodymyr Zełenski.

Jak dodał, "nie ma sensu wojować, jeśli nie ma ludzi i nie ma dla kogo wojować, to jest ważne".

Zełenski: Bardzo ważne, by okazywać szacunek dla narodu polskiego

"Po drugie, chciałbym poprosić o wielki szacunek do narodu polskiego" - powiedział ukraiński prezydent. "Różnie bywa i ja to rozumiem, że różnie może być. Komuś się coś może nie spodobać, długo mieszkasz w innym kraju, długo mieszkasz czasami u kogoś w domu. Są przyzwyczajenia własne, a są miejscowe zwyczaje. Jesteśmy w gościach" - przypomniał Zełenski.

"Uważam, że jest to bardzo ważne, by okazywać szacunek dla narodu polskiego, by później, jak wrócicie do Ukrainy, Polacy mogli powiedzieć: niestety, Ukraińcy wyjechali, a jak dobrze żyliśmy razem" - powiedział prezydent Ukrainy.