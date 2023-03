Zełenski: Rosja stała się synonimem terroru

Rosja stała się synonimem terroru, a stanie się przykładem klęski i sprawiedliwej kary za ten terror – powiedział w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu zamieszczonym w sieciach społecznościowych.

"Rakiety i artyleria, drony i moździerze - państwo-zło używa różnej broni, ale w jednym celu: zniszczenia życia i starcia z powierzchni ziemi wszystkiego, co ludzkie. Ruiny, odłamki, leje po pociskach w ziemi - oto autoportret Rosji, który rysuje ona tam, gdzie nie ma Rosji i gdzie króluje normalne życie" - oznajmił prezydent.

Podkreślił, że tylko od początku roku na miasto Charków w północno-wschodniej części kraju spadło ponad 100 rakiet.

Zełenski przypomniał, że w sobotę siły rosyjskie ostrzelały Chersoń na południu kraju, zabijając troje ludzi, którzy szli do sklepu po zakupy, a w Zaporożu rakieta trafiła w obiekt infrastruktury miejskiej. W przygranicznych rejonach - jak dodał - siły rosyjskie ostrzelały zaś wioski, by zastraszyć ludzi i zmusić ich do wyjazdu.

"Ale Rosji tam nie będzie. Stała się ona synonimem terroru, a stanie się przykładem klęski i sprawiedliwej kary za ten terror. Kary, której Kreml nie zdoła powstrzymać" - zaznaczył.