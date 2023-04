Zełenski rozmawiał przez godzinę z Macronem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę, że odbył godzinną rozmowę telefoniczną ze swoim francuskim odpowiednikiem Emmanuelem Macronem.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Ukraińskie media zauważają, że rozmowę przeprowadzono przed wizytą francuskiego przywódcy w Chinach.

"W godzinnej rozmowie z Emmanuelem Macronem przedmiotowo i skutecznie omówiliśmy współpracę obronną Ukrainy i Francji. Szczegółowo poinformowałem (go) o sytuacji na froncie. Skupiliśmy się na dalszych krokach na drodze ku realizacji Formuły Pokojowej. Skoordynowaliśmy działania w kontekście najbliższych wydarzeń międzynarodowych" - napisał Zełenski w mediach społecznościowych. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/5705)

Jak poinformował w piątek Pałac Elizejski, Macron, który w przyszłym tygodniu uda się do Pekinu, ma zamiar ostrzec chińskiego przywódcę Xi Jinpinga, by "nie podejmował fatalnej decyzji" o militarnym wsparciu Rosji w jej wojnie przeciwko Ukrainie. Wizyta Macrona w Pekinie potrwa od środy do piątku.