Otrzymanie przez Ukrainę myśliwców F-16 przybliży powrót cywilnego lotnictwa na jej niebo – oświadczył w sobotę prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym nagraniu, zamieszczonym w sieciach społecznościowych.

"W tym roku Ukraina ma wykonać całą niezbędną pracę, by na naszym niebie zjawiły się F-16. Będzie to nowy poziom ukraińskiego lotnictwa wojskowego. I przybliży to powrót cywilnego lotnictwa na ukraińskie niebo, bo przybliży zwycięstwo i da Ukrainie większe bezpieczeństwo" - oświadczył Zełenski.

Prezydent podkreślił, że naprawdę silne są tylko te państwa, które potrafią bronić własnego nieba i szanują swoje lotnictwo.

Zełenski nawiązał też do piątkowego zderzenia się w locie w obwodzie żytomierskim dwóch samolotów szkolno-treningowych, w wyniku czego zginęło trzech pilotów. Przekazując kondolencje krewnym i bliskim pilotów, zapewnił: "Ukraina nigdy nie zapomni każdego, kto bronił wolnego nieba Ukrainy!".

20 sierpnia Holandia i Dania ogłosiły, że przekażą Ukrainie 61 samolotów wielozadaniowych F-16. Decyzja ta zapadła po wielu miesiącach starań Kijowa o uzyskanie amerykańskich maszyn.