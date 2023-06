Zełenski: Ukraina gotowa do rozpoczęcia kontrofensywy

Ukraina jest już gotowa do rozpoczęcia długo oczekiwanej kontrofensywy w celu wyzwolenia jej terytoriów spod rosyjskiej okupacji - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w sobotę wywiadzie dla dziennika "Wall Street Journal".

"Głęboko wierzymy, że nam się uda" - podkreślił Zełenski.

"Nie wiem, jak długo to potrwa. Szczerze mówiąc, może to przebiegać na różne sposoby. Ale zamierzamy to zrobić i jesteśmy gotowi" - powiedział.

Zełenski powiedział także, że Ukraina chciałaby mieć trochę więcej broni do ofensywy przeciwko wojskom rosyjskim, ale nie może dłużej czekać na dostawy.

Kijów ma nadzieję, że kontrofensywa mająca na celu odzyskanie ukraińskich terytoriów zmieni dynamikę wojny, która rozpoczęła się 15 miesięcy temu od rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Kontrofensywie może sprzyjać pogoda, nie pada, jest sucho, co stwarza korzystne warunki dla użycia ciężkiego sprzętu bojowego.

W ciągu ostatnich kilku tygodni ukraińska armia nasiliła ataki na rosyjskie składy amunicji i szlaki logistyczne.

W sobotę poinformowała w codziennym raporcie, że obecnie walki koncentruja się w rejonie miejscowości Marjinka w obwodzie donieckim. Siły ukraińskie odparły tam wszystkie 14 ataków wojsk rosyjskich.