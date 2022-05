Wycofanie rosyjskich wojsk do linii sprzed 24 lutego może być pierwszym krokiem do rozmów - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Wycofanie rosyjskich wojsk do linii sprzed 24 lutego może być pierwszym krokiem do rozmów - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w środę (25 maja) podczas konferencji online do zebranych przywódców państw i światowego biznesu w Davos.

Ukraiński prezydent dodał, że w rozmowach tych nie mogliby uczestniczyć pośrednicy i zgodziłby się jedynie na format bezpośrednich negocjacji pomiędzy nim i rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Polityk podkreślił, że Ukraina zamierza walczyć dopóki nie odzyska całego swojego terytorium.

Zełenski zaznaczył, że jeśli Putin "rozumie rzeczywistość" możliwym jest znalezienie dyplomatycznego wyjścia z konfliktu, chociaż - jak ocenił - "nie widzi obecnie w Rosji zainteresowania zakończeniem wojny".

Ukraiński przywódca przypomniał, że jego kraj nie zapomniał o wielokrotnie podnoszonej kwestii zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą.

Wołodymyr Zełenski wygłosił w środę przemówienie online do publiczności zgromadzonej w szwajcarskim Davos z okazji Światowego Forum Ekonomicznego.