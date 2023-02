Zespół Akademii Górniczo-Hutniczej zwycięzcą zawodów łazików planetarnych w Indiach

Zespół Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zwyciężył International Rover Challenge 2023 w Indiach - to zaliczane do jednych z największych na świecie studenckich zawodów łazików planetarnych i konkursów robotyki kosmicznej – podała w środę rzecznik AGH.

Jak poinformowała rzecznik uczelni Anna Żmuda-Muszyńska, zespół AGH Space Systems, reprezentujący Akademię Górniczo-Hutniczą po czterech dniach rywalizacji okazał się najlepszy, pokonując w finale 17 drużyn z całego świata. Zawody International Rover Challenge odbyły się w Bangalore w dniach 28-31 stycznia 2023 r.

Krakowski zespół powtórzył sukces z 2020 r., kiedy to po raz pierwszy wygrał zawody IRC w Indiach.

Rzeczniczka przypomniała, że sekcja łazika AGH Space Systems od kilku miesięcy przygotowywała się do tych zawodów. "IRC India należą do znanej serii międzynarodowych zawodów robotycznych Rover Challenge, ale ich przebieg różni się od konkursów odbywających się na pozostałych kontynentach. Aby w pełni sprostać misjom przygotowanym przez organizatorów, trzeba było znacząco zmodyfikować łazik i dostosować jego możliwości do wymagających zadań przygotowanych przez organizatorów" - wskazała.

Łazik Kalman wystartował w szeregu konkurencji. Pierwszą z nich była Astrobiology Expedition polegająca na zbadaniu kilku miejsc, pobraniu próbek gleby do późniejszej analizy i sprawdzeniu, czy znajdują się w nich formy życia.

Kolejna konkurencja to Instrument Deployment and Maintenance Operation - operatorzy, posługując się wyłącznie obrazem z kamer umieszczonych na chwytaku i masztach łazika, musieli za pomocą manipulatora obsłużyć specjalistyczny panel operatorski, a także umieścić obiekt w wyznaczonym miejscu. Następnie, sterując łazikiem, przeszukali teren symulujący powierzchnię Marsa i precyzyjnie ułożyli odnalezione przedmioty we wskazanych przez sędziów miejscach.

Konkurencja Autonomous Expedition polegała na autonomicznym przejeździe łazika po nieznanym wcześniej terenie, gdzie jedynym drogowskazem były czarne strzałki. Robot musiał nie tylko zapamiętać wskazywany przez strzałkę kierunek, ale także dotrzeć do następnej z nich, omijając napotkane na drodze przeszkody.

Zespół musiał także wygłosić prezentację na temat zarządzania projektem, zastosowanych rozwiązań inżynieryjnych oraz pomysłów na komercjalizację robota planetarnego, przy założeniu, że kolonizacja Marsa już się rozpoczęła.

Ostatnim zadaniem było Reconnaissance and Delivery Operation. Korzystający z kamer pokładowych i aplikacji wizualizującej stan łazika operatorzy musieli poprowadzić Kalmana tak, aby znalazł on ukryte w terenie przedmioty, sfotografował je, a następnie, używając chwytaka, dostarczył trzy przedmioty we wskazane przez sędziów miejsca.

"Ciężka praca dała zamierzone efekty i dzisiaj możemy w pełni cieszyć się ze zwycięstwa naszej drużyny. Zawsze wkładamy całe serce w nasze projekty, jednak bez okazywanego nam wsparcia nie bylibyśmy w stanie osiągnąć takiego wyniku" - powiedzieli członkowie AGH Space Systems, cytowani w komunikacie.