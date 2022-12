Zespół Przyjaciół Zwierząt: apelujemy o bojkot sklepów, które sprzedają żywe karpie

Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt apeluje o bojkot sklepów, które sprzedają żywe karpie i wybieranie tylko tych sieci, które z tego zrezygnowały - powiedziała PAP szefowa zespołu Katarzyna Piekarska (KO).

Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt zajmował się w ostatni piątek sprawą sprzedaży karpi w okresie przedświątecznym.

"Uzyskaliśmy informacje, że ciągle sprzedawane są żywe ryby i te żywe ryby są w torebkach foliowych noszone do domu" - powiedziała PAP szefowa Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt Katarzyna Piekarska (KO).

"W tej chwili zgodna z prawem jest tylko możliwość przeniesienia ryby w wiaderku z wodą, które daje możliwość rybie przyjęcia naturalnej pozycji. Ale naszym zdaniem w ogóle sprzedaż żywych karpi powinna być zakazana" - powiedziała Piekarska.

Przypomniała, że projekt ustawy, która zakazuje w ogóle sprzedaży żywych ryb jest złożony w Sejmie, choć jeszcze nie ma numeru druku. "Zespół oczekuje, że ta ustawa zostanie jak najszybciej uchwalona" - dodała Piekarska.

"Apelujemy też do wszystkich konsumentów, by wybierać te sieci sklepów, które zrezygnowały ze sprzedaży żywych ryb i sprzedają na przykład ryby w formie filetów, a także by bojkotować te, które sprzedają żywe ryby" - mówiła szefowa zespołu.

Zespół oczekuje też sygnałów o przypadkach niehumanitarnego traktowania ryb. "Chcemy, aby wszystkie takie przypadki zgłaszać, bo to ma również wymiar prewencyjny" - zaznaczyła Piekarska.