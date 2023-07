Zespoły z kilkunastu krajów wystąpią na Tygodniu Kultury Beskidzkiej

Zespoły regionalne z kilkunastu krajów, oprócz europejskich, także z Afryki, Azji i obu Ameryk, wystąpią podczas 60. Tygodnia Kultury Beskidzkiej (TKB), który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia – podali organizatorzy z bielskiego Regionalnego Ośrodka Kultury.

TKB to jeden z największych festiwali folklorystycznych w Europie.

Podczas jubileuszowego TKB przed publicznością na kilku scenach w różnych miejscowościach wystąpi około 4 tysięcy wykonawców, 77 zespołów polskich, kilkanaście grup zagranicznych oraz 140 kapel, grup śpiewaczych i solistów.

Organizatorzy podali w poniedziałek, że wśród zespołów polskich dominowali będą reprezentanci lachów sądeckich i limanowskich oraz grupy reprezentujące folklor górali żywieckich, śląskich i podhalańskich. Na festiwalu nie zabraknie górali nadpopradzkich, orawskich, czadeckich, zagórzańskich, bukowińskich, babiogórskich czy ochotnickich.

"Będzie można zobaczyć też zespoły z innych regionów Polski. Zaprezentują się goście z województw: śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, lubuskiego i warmińsko-mazurskiego" - poinformowali w poniedziałek organizatorzy z bielskiego Regionalnego Ośrodka Kultury.

Dyrektor programowo-artystyczna Tygodnia Magdalena Koim powiedziała, że koncerty da kilkanaście zespołów zagranicznych. "Z okazji 60. TKB odwiedzą nas najbliżsi sąsiedzi z Czech i Słowacji, grupy z Węgier, Słowenii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Serbii oraz Rumunii, a także artyści z nieco bardziej odległych krajów, takich jak: Turcja, Palestyna, Maroko, Meksyk, Chile czy Indie" - powiedziała Koim.

Sabina Słowiak z biura prasowego Tygodnia powiedziała, że wydarzenie potrwa od 29 lipca do 6 sierpnia. Prezentacje odbędą się na głównych estradach: w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu, a także podczas 45. Wawrzyńcowych Hud w Ujsołach, 76. Gorolskigo Święta w Jabłonkowie i 28. Festynu Istebniańskiego.

Podczas Tygodnia odbędą się samodzielne przeglądy konkursowe: 54. Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu i 32. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne w Wiśle. "Laureatów MSF poznamy 5 sierpnia w wiślańskim amfiteatrze, natomiast najlepsi spośród uczestników festiwalu górali zaprezentują się 6 sierpnia w amfiteatrze +Pod Grojcem+ w Żywcu" - powiedziała Słowiak.

Jak dodała, 30 lipca w Wiśle odbędzie się koncert Muzyka Świata, z udziałem Twinkle Brothers&Trebunie-Tutki, Zazula oraz Tekla Klebetnica. Oświęcim zaprasza z kolei na koncert Folkowe Klimaty, który zaplanowano na 5 sierpnia.

"Poza programem koncertowym każda z miejscowości ma do zaoferowania cały wachlarz wydarzeń towarzyszących, między innymi potańcówki ludowe, kiermasze sztuki ludowej, pokazy rękodzieła i wyrobów owczych, targi, wystawy, warsztaty czy animacje dla najmłodszych" - zaznaczyła Sabina Słowiak.

Honorowy patronat nad 60. Tygodniem Kultury Beskidzkiej objął prezydent RP Andrzej Duda.

Tydzień Kultury Beskidzkiej nawiązuje do przedwojennego Święta Gór. Pierwsza edycja odbyła się w 1964 r. w Wiśle i był to wówczas jedynie przegląd zespołów regionu cieszyńskiego, wzbogacony o zespoły z Podhala i Zaolzia. W następnych latach do imprezy dołączały kolejne miasta.