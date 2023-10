ZGH Bolesław ma hałdę, ale do wiatraków daleko

Po dwóch latach badań wietrzności okazało się, że ZGH Bolesław w Bukownie ma idealne warunki na postawienie farmy wiatrowej. Nie będzie to jednak łatwe.

Jak przyznaje Henryk Kaliś, pełnomocnik zarządu ds. zarządzania energią elektryczną w ZGH Bolesław, a zarazem prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, firma jest zainteresowana budową odnawialnych źródeł energii. W koncepcji energetycznej około jedna trzecia część energii byłaby pobierana z krajowego systemu energetycznego, tyle samo z konwencjonalnych źródeł energii w zakładzie (chodzi o silniki gazowe), a pozostała część z OZE.

I z tym ostatnim jest problem. - W oparciu o obecne prawo, poza fotowoltaiką, nie jesteśmy w stanie wykorzystać potencjału OZ - przyznał podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0 Kaliś.

W czym rzecz?

Spółka zainteresowana jest farma wiatrową. Prowadziła poszukiwania dogodnej lokalizacji, badała wietrzność. Okazało się, że w promieniu 100 km najlepsza lokalizacja to przyzakładowa hałda wznosząca się na 50 metrów.

To tam mogłyby stanąć wiatraki? Sęk w tym, że potencjał może nie zostać wykorzystany.

- Lokalizacja możliwa w oparciu o lokalne plany zagospodarowania przestrzennego. Ale brany jest także pod uwagę zgodnie z prawem wpływ inwestycji wiatrowych na krajobraz - przyznaje Kaliś.

W przypadku planów ZGH Bolesław wiatraki mogłyby mieć łączną moc 30 MW. Musiałyby być jednak postawione na masztach o wysokości 200 metrów. I to generuje właśnie problem z inwestycją. Na razie nie jest ona możliwa.

Być może jednak to ulegnie zmianie, choć potrzebna jest nowelizacja przepisów. Na razie więc spółka czeka. To, co jest jedynym "światełkiem w tunelu" to fakt, że w technologii turbin wiatrowych jest stały postęp. Jeszcze kilka lat temu potencjał hałdy wynosił maksymalnie 12 MW zainstalowanych mocy, obecnie już 30 MW.

Henryk Kaliś był jednym z uczestników konferencji Nowy Przemysł 4.0. Wziął udział w panelu "Energia odnawialna dla przemysłu".