Zgłoszenia do stypendium NCN dla studentów i początkujących naukowców z Ukrainy - do 16 września

Do studentów i naukowców przed doktoratem, którzy uciekli przed wojną z Ukrainy, skierowany jest program stypendialny Narodowego Centrum Nauki. Możliwość zgłoszeń przedłużono o kilka tygodni, do 16 września. Na finansowany z funduszy norweskich i EOG program przeznaczono 1,2 mln zł.

Celem programu jest stworzenie studentom i początkującym naukowcom możliwości kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad pracą magisterską lub rozprawą doktorską albo realizacji innych form kształcenia w polskich ośrodkach.

Termin składania wniosków w tym specjalnym programie przedłużono do 16 września; pierwotnie nabór miał się zakończyć w najbliższy piątek, 26 sierpnia.

Jak podało NCN, stypendia będą przyznawane na 6 do 12 miesięcy i będzie można je realizować częściowo zdalnie - stypendyści mogą do połowy czasu, na który jest przyznawane stypendium, przebywać w Ukrainie.

Do składania wniosków uprawnione są uczelnie i inne instytucje naukowe. Jednostka składająca wniosek o grant musi wskazać opiekunkę lub opiekuna naukowego, wspierającego stypendystę. Jak podano, do wniosku należy także dołączyć plan integracji studenta lub młodego naukowca z polskim środowiskiem badawczym oraz informacje o korzyściach, jakie może odnieść ukraińskie środowisko akademickie z wiedzy i doświadczeń, które laureat tego programu zdobędzie w Polsce.

Wysokość finansowania z NCN przeznaczonego dla jednego stypendysty może wynosić maksymalnie 5 tys. zł. miesięcznie.

Jak przekazała PAP Anna Korzekwa-Józefowicz z NCN, budżet programu wynosi 1,2 mln zł. Stypendia otrzyma 20 osób na rok (wypłacane co miesiąc) przy założeniu, że dostaną maksymalna kwotę - mogą ubiegać się o niższą.

Program stypendialny finansowany jest z funduszy norweskich i EOG w ramach Programu badania podstawowe, którego operatorem jest NCN. Warunki przeprowadzenia konkursu zostały zatwierdzone przez partnera programu - Norweską Radę Badań (Research Council of Norway).

Szczegółowe informacje i warunki konkursu znajdują się na stronie https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-07-26-program-stypendialny-ukraina.

To kolejny program NCN skierowany do naukowców uciekających przed wojną z Ukrainy. Do tej pory, dzięki tej agencji, 111 uczonych z Ukrainy znalazło zatrudnienie na uczelniach i w instytutach badawczych w całej Polsce.

