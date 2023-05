Zgoda na eksport amerykańskiego radaru do koreańskich samolotów

Produkująca radar PantomStrike firma Raytheon otrzymała zgodę na jego eksport do Korei, gdzie zostanie zamontowany w samolotach FA-50 - poinformował Raytheon. Tego typu samoloty z tym radarem mają też być dostarczane Polsce.

"Raytheon Technologies wyposaży lekki samolot bojowy FA-50 produkcji Korea Aerospace Industries w nowy radar PhantomStrike. Dzięki współpracy z rządem Stanów Zjednoczonych otrzymano zezwolenie na eksport radaru PhantomStrike do KAI w formule bezpośredniej sprzedaży komercyjnej" - poinformowała w środę spółka Raytheon.

"Radar PhantomStrike wzmacnia zdolności kluczowego samolotu, jakim jest FA-50, zapewniając bezkonkurencyjne osiągi w kompaktowym, niedrogim opakowaniu" - powiedział cytowany w komunikacie doradca wykonawczy w Raytheon TechnologiesEric Ditmars. Dodał, że wyposażony w ten radiolokator samolot jest "nadal szybki, zwrotny i łatwy w utrzymaniu". Podkreślił, że PhantomStrike może zostać zintegrowany z systemami uzbrojenia produkcji USA i innych państw.

PhantomStrike to w pełni chłodzony powietrzem radar kierowania ogniem zaprojektowany, aby umożliwić skuteczne wykrywanie, śledzenie i namierzanie zagrożeń z dużej odległości. Umożliwia pracę w wielu trybach i przełączanie między namierzaniem celów na lądzie i w powietrzu.

Wykorzystuje technologię aktywnego skanowania fazowego (AESA), które pozwala kierować wiązką radarową bez wychylania anteny. Według producenta "PhantomStrike to pierwszy w swoim rodzaju kompaktowy radar AESA, który jest mniejszy, lżejszy i wymaga mniej mocy niż inne radary tej klasy".

Radar będzie produkowany w Forest w stanie Missisipi, w Tucson w Arizonie oraz w Szkocji przy wsparciu Raytheon UK. Pierwsze dostawy są spodziewane w 2025 r.

Radar PhantomStrike, jak poinformowała w ubiegłym tygodniu Agencja Uzbrojenia, ma być docelowym radarem samolotów FA-50 kupionych przez Polskę.

We wrześniu ubiegłego roku MON zawarło z Korea Aerospace Industries umowę na 48 samolotów szkolno-bojowych FA-50 za 3 mld dol. Dwanaście maszyn za 700 mln dol. ma zostać dostarczonych w wariancie obecnie używanym przez koreańskie siły powietrzne, za 36 kolejnych, w wersji dostosowanej do polskich wymagań - silniej uzbrojone, wyposażone już radar AESA i zdolne do tankowania w powietrzu - Polska ma zapłacić 2,3 mld dol.

Dostawy mają się rozpocząć w bieżącym roku; pierwsze samoloty mają trafić do 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, gdzie zastąpią myśliwce MiG-29. Samoloty w wersji docelowej mają być dostarczane w latach 2025-28.