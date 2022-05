Zgorzelski i Mucha: PSL i Polska 2050 przeciw kandydaturze Glapińskiego

Posłowie KP-PSL i Polska 2050 będą w czwartek głosować przeciw kandydaturze Adama Glapińskiego na prezesa NBP na kolejną kadencję - zadeklarowali Piotr Zgorzelski (KP-PSL) i Joanna Mucha (Polska 2050).

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (Koalicja Polska - PSL) oraz posłanka Joanna Mucha (Polska 2050) byli pytani w TVN24 o posiedzeniu klubu PiS i wizytę w siedzibę tej partii na Nowogrodzkiej prezesa NBP Adama Glapińskiego, nad którego wyborem na kolejną kadencję Sejm ma głosować w czwartek. "Adam Glapiński ma gdzieś, co myślą o nim obywatele, nie ma tylko gdzieś, co myśli o nim Jarosław Kaczyński" - ocenił Zgorzelski. "Wiarygodność, która jest cechą wszystkich szefów banków na całym świecie, tutaj jest równa zeru" - dodał.

Jego zdaniem, podczas posiedzenia klubu PiS posłowie zapewne usłyszeli komunikat, że "jeżeli się okaże, iż ktoś się zatrzaśnie w drzwiach lub nie zdąży na głosowanie (w sprawie wyboru prezesa NBP), swojej przyszłości nie może już wiązać z PiS". "A który prezes NBP, jak nie Glapiński jest gotów obiecać PiS, że jak będzie trzeba wydrukować kolejne 100 miliardów na transfery społeczne, to on to zrobi?" - pytał wicemarszałek Sejmu.

"Dzisiaj widzimy, co oznacza dla portfela każdego Polaka, jak niekompetentne osoby zajmują miejsca nie tylko w NBP, ale i w Radzie Polityki Pieniężnej" - powiedziała Joanna Mucha. Jej zdaniem, obecna inflacja wynika z tego, że "na rynek zostało rzucone bardzo dużo pustego pieniądza". "Teraz te same pieniądze zabiorą Polakom w wyższych stopach procentowych. Dokładnie te same pieniądze zostaną wycofane z rynku, a zarobią na tym banki" - podkreśliła Mucha.

Oboje politycy jednoznacznie zadeklarowali, że zarówno KP-PSL, jak i Polska 2050 będą głosować przeciw kandydaturze Adama Glapińskiego na kolejną kadencję. "Nie ma żadnych wątpliwości" - zapewnił Zgorzelski.

Według harmonogramu Sejmu, w czwartek w bloku głosowań posłowie zdecydują o powołaniu prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jedynym kandydatem zgłoszonym przez prezydenta jest obecny prezes NBP Adam Glapiński. Szef banku centralnego jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta RP na 6 lat. Andrzej Duda złożył wniosek w styczniu br. Kadencja pełniącego swój urząd od 2016 roku Glapińskiego upływa w czerwcu br. Powołanie prezesa NBP następuje w Sejmie bezwzględną większością głosów.

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska pytana o stanowisku klubu PiS ws. prezesa NBP podkreśliła, że ugrupowanie bardzo pozytywnie ocenia kandydaturę Adama Glapińskiego na kolejną kadencję szefa NBP. "To oczywiste, że Klub Parlamentarny PiS będzie głosował za jego wyborem na kolejną kadencje" - zapowiedziała posłanka. Dodała, że w klubie PiS będzie zarządzona dyscyplina podczas głosowania.

Głosowanie przeciw kandydaturze Glapińskiego zapowiadają również pozostałe sejmowe ugrupowania opozycyjne - KO, Lewica i Konfederacja.