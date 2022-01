Zgorzelski: niepodległa Ukraina to polska racja stanu

Polska od samego początku opowiada się po stronie niepodległej i demokratycznej Ukrainy - powiedział w środę wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (KP-PSL). "Jest to racja stanu Polski" - dodał.

W Programie Pierwszym Polskiego Radia Zgorzelski był pytany o groźbę inwazji rosyjskiej na Ukrainę. "Polska od samego początku opowiada się po stronie niepodległej i demokratycznej Ukrainy, zresztą to robi bez względu na to, jaki jest w Polsce rząd" - podkreślił. Jak dodał, "jest to racja stanu Polski".

W ocenie wicemarszałka przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stało się "zdjęciem z nas geopolitycznego fatum, że Polska od wieków była zawsze między dwoma wrogami - między Niemcami a Rosją". "Dziś jeden z tych +wrogów+ znajduje się w obszarze Unii Europejskiej, a drugi jest nie tylko za granicą Polski, ale także za granicą Unii Europejskiej" - wskazał. Zauważył także, że "pewnie taki komfort geopolityczny chciałaby mieć Ukraina, która, żeby to osiągnąć, będzie musiała przebyć jeszcze długą drogę, ponieważ putinowska Rosja z marzeniami imperialnymi nie chce do tego dopuścić".

Zgorzelski wskazał, że "Putin jako największe upokorzenie ostatniego pięćdziesięciolecia uznaje rozpad Związku Sowieckiego i dopuszczenie przez Rosję do trzech paktów przystąpienia do NATO - w 1990 r. zjednoczonych Niemiec, w 1997 r. Polski, Czech i Węgier, w 2004 r. - i to już był nóż wbity w plecy Rosji - przystąpienie republik nadbałtyckich, czyli Litwy, Łotwy i Estonii". Zgorzelski podkreślił, że Rosjanie "nie chcą dopuścić do tego, żeby formuła stowarzyszenia z NATO Gruzji i Ukrainy przekształciła się w formułę rzeczywistego członkostwa".

W ocenie Zgorzelskiego w tej sytuacji przebrzmiewa powrót do doktryny Breżniewa z 1968 r. "Rosjanie chcą stworzyć bufor z Białorusi, Ukrainy i Gruzji, który byłby poszerzeniem strefy wpływów o charakterze trochę pojałtańskim. Rosja o tym marzy" - wskazał wicemarszałek. Zwrócił uwagę, że "Rosja wie, co robi, ponieważ wszyscy widzimy, że administracja amerykańska kieruje wektor swojej aktywności w stronę Indo-Pacyfiku, czyli trochę zostawia Europę Rosji". Zaapelował, że "nie możemy do tego dopuścić". "Dyplomacja nasza i wszystkich krajów Unii Europejskiej musi działać bardzo mocno, żeby ten reflektor zainteresowania Stanów Zjednoczonych wobec Europy był trochę bardziej jasny, bo Rosja to wykorzysta bezwzględnie" - wskazał.

Zastrzegł, że "prowokacje na terenie Ukrainy są jeszcze przed nami". "Prowokatorzy są zainstalowani na Ukrainie, po to, aby wywołać zarzewie konfliktu, aby dać pretekst Rosji do zaangażowania się militarnego na terenie Ukrainy" - zaznaczył. "Taki jest dzisiaj stan gry" - dodał Zgorzelski.

Pytany z kolei o relacje z Niemcami w świetle relacji niemiecko-rosyjskich, Zgorzelski przypomniał przysłowie "umiesz liczyć, licz na siebie". "Oczywiście lepiej mieć Niemcy w ramach Unii Europejskiej niż Niemcy z wycelowanymi w stronę polskiej granicy bagnetami. Ale też trzeba wiedzieć, że działania niemieckie wobec Rosji nie napawają takimi przyjacielskimi emocjami" - podkreślił. W jego ocenie, "te działania pokazują, że Niemcy kierują się swoją racją stanu, a w kolejnej dopiero odsłonie interesuje ich interes Unii Europejskiej czy pokoju na świecie". "Niemcy grają mocno swoje, ponieważ - moim zdaniem - nowa administracja amerykańska pozostawiła Niemcom rozgrywanie kart europejskich" - podkreślił wicemarszałek Sejmu.

"W tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, uważam, że Unia Europejska powinna coraz bardziej stawiać na temat armii europejskiej. Musimy mieć wiele bezpieczników, które będą nas chronić przed inwazją czy agresją ze strony wschodniej, która jest faktem" - wskazał Zgorzelski.